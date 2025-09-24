El pleno de Santiago aprobará mañana el pago de la deuda de tres millones a las concesionarias de los buses urbanos

La deuda de tres millones de euros a dos concesionarias del transporte público urbano será finalmente saldada. Los cuatro concejales no adscritos anunciaron este miércoles que van a cambiar el sentido de su voto y facilitar en el pleno de mañana el pago de unos 2,5 millones de euros a Tralusa (filial de Monbus) y casi medio millón más a autocares Rías Baixas por servicios prestados en el año 2024. El Gobierno de Goretti Sanmartín recibe así un balón de oxígeno con un tema que llevaba encallado desde el pasado mes de junio. Hasta en dos ocasiones Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez se abstuvieron en las votaciones para aprobar los pagos a las dos concesionarias de los buses. Unido al voto en contra del PP, la deuda seguía pendiente mientras empresas como Monbus alertaban de que se ponía en peligro la prestación del servicio en la capital gallega.

Se cumplen las condiciones

A través de un comunicado los no adscritos explican que se cumplen ya las dos condiciones que pusieron al Ejecutivo de Goretti Sanmartín para cambiar el sentido de su voto y apoyar los pagos. La semana pasada, Muíños ya consideraba cumplida la primera y ahora dan por buena también la segunda. Los populares se niegan a apoyar el pago de la deuda al considerar que el Gobierno Bipartito adjudicó a dedo a través de Tralusa y Rías Baixas el alquiler de buses para sustituir a los más envejecidos y peligrosos de la flota. Su líder Borja Verea ha denunciado en numerosas ocasiones que se hizo sin mediar concurso público y con reparos de la intervención municipal. El Gobierno de Sanmartín defiende que al estar el contrato del transporte urbano caducado era la mejor fórmula para poder renovar de urgencia los autobuses. Los no adscritos no tenían claro tampoco la legalidad del procedimiento y por eso exigieron un informe para comprobar que se estaban pagando precios de mercado. La semana pasada aseguraron que ya lo habían recibido.

Licitación a finales de octubre

La segunda condición tenía que ver con un compromiso para licitar el nuevo contrato de transporte. Muíños desveló esta mañana que el concelleiro de Monbilidade , Xan Duro, se había comprometido a iniciar el proceso de licitación del nuevo contrato de transporte urbano el próximo mes. «Lo que nos dicen es que actualmente solo están pendientes el filtro de asesoramiento jurídico y la intervención municipal, por lo que la licitación podría comenzar a finales de octubre, sin extenderse más allá de la primera quincena de noviembre», indicó el concelleiro expulsado del PSOE. "Ahora tenemos mayor seguridad jurídica de que la decisión que adoptamos se ajusta a derecho y, por otro lado, avanzamos con la certeza de que, cuando la liquidación del transporte correspondiente a este año llegue al pleno municipal, el servicio ya estará regularizado o en proceso de regularización», explicó Muiños. Los no adscritos vuelven así a apoyar al Bipartito, después de que las facturas del transporte se convirtieran en el primer tema que le habían bloqueado al Ejecutivo del BNG y CA.