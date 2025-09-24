Raxoi y la Xunta vuelven a exhibir sus discrepancias sobre la tasa turística

El Gobierno de Santiago, en voz de la alcaldesa Goretti Sanmartín, tiene el convencimiento de que la tasa turística que prevé implantarse en la capital gallega desde el 1 de octubre se generalizará. No lo cree así la Xunta, en palabras del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. En el Foro Local por una gestión turística sostenible, eficiente y consciente que se celebró ayer en Compostela, promovido por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Sanmartín auguró que este tributo llegará a «moitos máis concellos» y se convertirá en una «realidade» muy habitual «dentro de poucos anos». «Chegou para quedar», dijo.

Por el contrario, Xosé Merelles, en este mismo foro, afirmó que el Gobierno gallego no considera «oportuno» generalizar el impuesto y defendió esta postura con el argumento de que «non se observan elementos de masificación». Por esta razón, la Xunta no cree que sea una «reivindicación xeral».

Pide la retirada del recurso

En Compostela, la Unión Hotelera ha presentado un recurso contra la entrada en vigor del impuesto, una decisión que el Bipartito tildó de «sorprendente» y en absoluto «comprensible». La alcaldesa, de hecho, pidió ayer la retirada del recurso, haciendo un llamamiento «á colaboración co conxunto da poboación de Santiago e coas súas necesidades, tras un proceso en que fica perfectamente analizada e xustificada a implantación do imposto de estadías turísticas». En esta línea, ahondó en la necesidad de «repartir» las cargas económicas para las arcas municipales que genera la actividad turística.

Reunión «técnica»

Por otro lado, ayer se celebró una reunión entre representantes del Concello y del sector hotelero. Según informó Raxoi, el encuentro, con el recurso de la Unión Hotelera contra la tasa flotando en el ambiente, transcurrió de manera «cordial». Fuentes del sector corroboraron este punto y aclararon que se trataron cuestiones «puramente técnicas» relacionadas con la operativa del cobro del impuesto, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de octubre.