La Real Filharmonía retoma este miércoles en Galeras su gira por barrios de Santiago

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) retoma hoy en Galeras su gira por barriosde Santiago con un concierto en la Casa das Máquinas, a las 19:30 h., con entrada libre. Ese horario y acceso gratuito es común para el resto del tour de esta semana: mañana en la Igrexa de Santa María da Mercé (Conxo) y el viernes en el Centro Comercial Área Central (Fontiñas).

Tres citas

Esta triada de recitales llega como prólogo para presentar la nueva temporada de la Real Filharmonía, titulada Historias, un curso que sirve para celebrar el 30 aniversario de este orquesta pública gallega con sede en Compostela con Baldur Brönnimann como director musical y artístico, si bien esta semana asume la batuta su asistente, Sebastian Zinca. Brönnimann, con contrato hasta 2027, hablaba así la pasada semana con EL CORREO GALLEGO durante la pausa de un ensayo sobre el repertorio de estos conciertos por barrios compostelanos.

Baldur Brönnimann, director musical y artístico de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), durante el reciente recital en Santa Marta. / Cedida

Repertorio

«Incluye una obra para cuerda y otra para viento, para mostrar así esas secciones y para que personas que no conocen cómo funciona una orquesta puedan también escucharla de un modo más diseccionado, e incluimos también un estreno del proyecto Cometa, una obra de Juan Durán, porque me gusta darle confianza a la gente para enfrentarse a cosas que no conocen», dice sobre el proyecto Cometa donde la RFG hace pequeños encargos a distintas autoras y autores para sumar piezas contemporáneas a los sucesivos meses de su nueva temporada. Tras las recientes actuaciones en Santa Marta y San Agustín, este miércoles en Galeras, harán de nuevo ese set list con una selección de piezas que serán parte del nuevo curso, como la Obertura de Las bodas de Fígaro, de Mozart; Salut d’amour, de Elgar, Serenata en Re Menor, de Dvorák; la Sinfonía Nº3 en Sol Menor, de Farrenc; Orawa, de Kilar y la Sinfonía Nº 1 en Do Mayor, de Beethoven.

Conexión con Galicia

Zinca, que vive las últimas semanas como director asistente de la RFG, alude en conversación con este diario de forma singular a uno de esos pasajes que tocarán esta semana, porque cree que puede gustar más que otros.

«Una de las cosas que me gusta mucho de los repertorios variados es que siempre hacemos muchas cosas pequeñas y de esa forma ofrecemos mucha variedad, y en este programa especialmente. Y hay una obra muy interesante, la de Kilar para cuerdas que va a ser de un estilo que muy poca gente conoce y que, justo se lo decía al maestro Brönnimann, es una pieza que le pega mucho al público gallego, es una intuición que tengo yo... Y creo que en el resto de piezas del repertorio para estos conciertos por barrios, siempre hay algo que puede gustar a cada persona y la mezcla de todo ello en un concierto entero funciona muy bien», señala Zinca.