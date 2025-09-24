Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda

Tras la buena acogida que tuvo en su estreno el pasado mes de mayo y luego del parón estival, el mejor tardeo de Santiago regresa al Mercado Boanerges.

Bajo la fórmula de 'BoTardeo', las tardes de los viernes y de los sábados volverán a reactivarse a partir de las 19.30 en el popular mercado gastronómico situado en el barrio de O Castiñeiriño, con una completa carta de tapas a precios asequibles amenizada por DJ Sessions.

La nueva temporada de los tardeos, que arrancó el pasado viernes 19 de septiembre, se mantendrá activa hasta final de este año.

“Se ha convertido en una de las activaciones más solicitadas por quienes se acercan al mercado. El gran respaldo del público nos ha animado a traerlo de vuelta este otoño y consolidarlo como una cita fija en la ciudad durante las tardes de los viernes y de los sábados (...) Buscamos ofrecer un lugar y un plan en el que disfrutar de la gastronomía de Santiago desde otra perspectiva”, explica Adrián Acevedo, responsable de Desarrollo de Negocio del Mercado Boanerges en referencia a la vuelta de BoTardeo.

Un plan de finde diferente

El Mercado Boanerges pasará así a convertirse en algo más que un mercado gastronómico: un espacio vivo en el que convivirán la cultura y la música para ofrecer al usuario experiencias memorables a buen precio (entre 5 y 6 euros por tapa).

En su carta de tapas podemos encontrar propuestas como la “Focaccia de Sardina Ahumada”, “Aguachile de Mejillones”, Jurel Marinado con Ajoblanco”, “Ensaladilla Boanerges”, “Nachos con Simón da Costa” o sus “Croquetas de la Casa”. Una carta que, según informan desde el mercado, está elaborada exprofeso para 'BoTardeo', "a base de productos frescos, sabrosos y de temporada".

Tapa Sardina Ahumada del Mercado Boanerges / Cedida

A la cita no faltará la música, en forma de DJ Sessions protagonizadas por el talento de artistas locales como Nikander, Black Vanilla (DJ Residente de Beso Beach Pedralbes), El Hombre Vil o Bonita&Sabrosa, entre otros.

'BoTardeo' busca ofrecer así una alternativa al ocio nocturno tradicional de Santiago, consolidando al tardeo como un formato de referencia en la ciudad.