Santiago suma tres atropellos en vías urbanas en menos de un mes, dos de ellos mortales

El de este martes es el último de una sucesión de atropellos en carreteras de Santiago. Un hombre de 78 años que circulaba en bicicleta por el entorno del Campus Sur perdía la vida al ser alcanzado por un coche en la rotonda de la avenida Maestra Victoria Míguez, que conecta los barrios de Santa Marta y San Lourenzo, a escasos metros del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

El ciclista, que iba acompañado de otra persona que resultó ilesa, fallecía como consecuencia del impacto. Agentes de la Policía Local y sanitarios del 061 se desplazaron de inmediato al lugar, donde intentaron reanimarlo sin éxito. La muerte se confirmaba poco después, y los agentes desplegaban una mampara protectora antes del levantamiento del cadáver, que se realizó pasadas las 14:00 horas. Las circunstancias exactas del siniestro están ahora en manos de la unidad de atestados de la Policía Local, que trabaja para esclarecer lo sucedido.

Otros dos atropellos recientes en la ciudad

Este trágico suceso no es un hecho aislado. Compostela registró en menos de un mes otros dos atropellos, uno de ellos también mortal. El pasado 18 de septiembre, un hombre de 69 años resultaba herido al ser alcanzado por un coche cuando cruzaba un paso de cebra en la calle de San Lázaro, a la altura de la Bodeguilla de San Lázaro. Fue trasladado consciente al Clínico por el servicio de urgencias sanitarias.

Días antes, el pasado 29 de agosto, una vecina de 84 años fallecía tras ser atropellada por el tren turístico en la calle Virxe da Cerca, en las cercanías de un paso de cebra. La víctima, que caminaba con dos muletas, no pudo evitar el impacto cuando el vehículo no tuvo tiempo de frenar.

El pasado 29 de agosto fallecía una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca / Xoán Álvarez / Jesús Prieto / Daniel Rey

Un problema que preocupa a nivel estatal

Los datos a nivel estatal muestran que estos sucesos forman parte de una tendencia de mayor alcance. Según un informe de la Fundación Línea Directa, entre 2014 y 2023 se produjeron en España más de 124.000 accidentes con peatones implicados, con cerca de 3.500 fallecidos —el 20,4% del total de víctimas mortales en carretera— y más de 130.000 heridos, de los cuales alrededor de 17.000 precisaron hospitalización.

En el 72% de los siniestros, el peatón no había cometido ninguna infracción, aunque el estudio destaca que el 41% de las víctimas mortales presentaban consumo de alcohol, drogas o psicofármacos. También alerta sobre el llamado peatón tecnológico, jóvenes de entre 18 y 25 años que caminan distraídos con móviles o auriculares, aumentando el riesgo de atropello.

Galicia, entre las comunidades más afectadas

Galicia figura entre las comunidades con mayor porcentaje de fallecidos por atropello, con un 24% de los casos, solo por detrás de Madrid (31%) y Canarias (27%). La mayoría de los accidentes se producen en entornos urbanos, con turismos implicados en casi tres de cada cuatro sucesos. La letalidad, con todo, aumenta de forma considerable cuando los atropellos tienen lugar en carreteras interurbanas.