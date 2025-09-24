Los socialistas rechazan subir la tasa de la basura: "A cidade está máis sucia ca nunca"
El grupo municipal del PSdeG anuncia que votará en contra de las ordenanzas por considerarlas "una chapuza"
En vísperas del Pleno en el que la alcaldesa Goretti Sanmartín llevará a votación la subida de la tasa de la basura y el recargo del IBI a las viviendas desocupadas, el Grupo Municipal Socialista anuncia que rechazará tanto la ordenanza de gestión de residuos como la ordenanza fiscal que regula el cobro del servicio. Los socialistas justifican su voto en contra en las “graves deficiencias legais e técnicas” de los textos y en la “pésima” prestación actual del servicio de limpieza viaria y recogida.
"Una chapuza"
El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, advirtió que la responsabilidad última es del ejecutivo local. “O Concello debe asumir a súa responsabilidade e esixir á concesionaria o cumprimento estricto do contrato. É o Goberno municipal quen ten que velar polo cumprimiento dos deberes das empresas adxudicatarias”, señaló. Según Guinarte, la situación es “insostible” y vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio conforme a los deberes contractuales.
La concejala Marta Abal calificó la propuesta de ordenanza de prestación de servicio como “una chapuza” que llega a vulnerar el principio de reserva de ley, al permitir introducir nuevos deberes a través de instrucciones internas. Criticó también que los 47 alegatos presentadas por entidades sociales y económicas hayan sido ignorados por el Gobierno local. “Non son erros materiais, son modificacións de fondo, reescríbense artigos enteiros e, en consecuencia, debería abrirse un novo período de exposición pública, aseguró.
En lo que respecta a la situación de la ciudad, Abal subrayó que la falta de control sobre la concesionaria está provocando un deterioro evidente del servicio. “La ciudad está más sucia que nunca, los contenedores no se limpian y no se incorporó toda la maquinaria comprometida”, denunció. Con este panorama, recalcó que el PSdeG no puede avalar una subida de la tasa.
Falta de diálogo
En relación con la ordenanza fiscal, la edil puso el foco en la falta de diálogo con el tejido económico y en incoherencias como la diferencia de trato entre restaurantes y cafeterías, cuyas tarifas se duplican en el primer caso pese a ofrecer servicios similares. Recordó además que el propio grupo ya había advertido de que el texto “incumplía manifiestamente la ley, en contra de lo que señaló el informe de la asesoría jurídica”. Guinarte añadió que “hay muchos aspectos técnicos que no compartimos y que no fueron negociados con nuestro grupo”, cargando también contra la ausencia de diálogo político por parte del Gobierno de Sanmartín.
Apoyo al recargo del IBI
Aunque votarán en contra de las ordenanzas de la basura, los socialistas avanzaron que apoyarán el recargo del IBI a las viviendas vacías, siempre que se acompañe de un estudio riguroso sobre su situación real. También confirmaron su voto favorable al reconocimiento extrajudicial de crédito para cubrir gastos del transporte colectivo, por un importe próximo a los tres millones de euros.
