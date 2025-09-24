En los últimos 20 años los que más fuman son gente con menos recursos

Las políticas puestas en marcha en las dos últimas décadas para luchar contra el tabaquismo han conseguido «una importante reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco y desnormalización en su consumo», especialmente tras prohibirse en todos los lugares públicos y de trabajo.

Es una de las conclusiones de la monografía 20 años de aplicación de las medidas del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control del tabaquismo en España, que sin embargo también refleja grandes desigualdades en el consumo de esta sustancia, puesto que según se fueron implementando las políticas de control y aumentó la conciencia social sobre sus riesgos, «su consumo disminuyó en los sectores privilegiados y se concentró más en los grupos desfavorecidos, con menos recursos y menor acceso a las estrategias de prevención y abandono».

Elaborado por el grupo de trabajo sobre tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que coordina la profesora de la USC Mónica Pérez Ríos, el estudio dio soporte al anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros el 9 de septiembre por el que se modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Un grupo en el que también participan los profesores de la Universidade de Santiago Julia Rey Brandariz y Agustín Montes, además de la doctoranda del área Carla Guerra Tort.

La monografía hace balance de los 20 años de aplicación de las medidas de prevención y control del tabaquismo en España y establece que la prevalencia de personas fumadoras no se redujo tan rápido como se esperaba, y tampoco se observó un mayor incremento del abandono del consumo a partir de 2005. Las desigualdades en el consumo de tabaco se reflejan a su vez en el ámbito geográfico.

Dos estudios recientes analizaron las diferencias regionales en los patrones de consumo y de mortalidad en España, mostrando que las comunidades autónomas con menor PIB, como Extremadura y Andalucía, presentan históricamente una mayor prevalencia de consumo de tabaco y una tasa de mortalidad atribuida a esta sustancia más alta en la población masculina.