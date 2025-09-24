La USC lanza un Diploma de Especialización en Economía y Política China: es el único en España

La Universidade de Santiago (USC), junto con el Instituto de Estudios Gallegos (Idega), ha creado para este curso 2025-26 un Diploma de Especialización en Política y Economía China, que representa un programa de posgrado único en España por sus características.

Bajo la dirección del profesor Diego Sande Veiga, coordinador de la línea de investigación en Economía del IDEGA, y con la participación de Rubén Lois, catedrático de Geografía, este programa de posgrado en línea combinará clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, entre octubre de 2025 y julio de 2026, en las instalaciones del Idega, en el Campus Sur.

Según explicó a EFE Diego Sande, este programa es «único por la conformación de sus materias, que abordan desde una perspectiva multidisciplinar el estudio de China».

Así, el diploma comprende materias relacionadas con la economía y la política, pero también otras como el derecho, la geografía o las ciencias de la información y comunicación, de manera que el alumnado «pueda percibir la realidad poliédrica» del país asiático.

Además, el curso dispone también de cinco microcredenciales relacionadas con la economía y la política de China para ofrecer al alumnado con perfil profesional alguno de los módulos que se imparten en el diploma.

A través de estas microcredenciales -dirigidas a alumnado de entre 25 y 74 años y para cuya matrícula no es preciso disponer de titulación universitaria- la universidad certifica las competencias en un área de estudios determinada, lo que se valora especialmente en el mundo profesional.

El profesor Sande destaca que el curso servirá para mejorar el conocimiento de China, un país del que «no tenemos muchas veces informaciones detalladas que vayan más allá de los típicos clichés».

Además, resalta que España y Galicia tienen una relación con China «con una cierta desventaja competitiva», ya que «China tiene un mejor conocimiento de Occidente de lo que nosotros de ella» por lo que considera «necesario reducir esa ventaja». También señala que existe una creciente interacción de las empresas españolas con China, lo que hace que sea necesario formar gente especializada en el conocimiento del país asiático.

«Esta será una titulación pionera que va a dar una diferenciación y una especialización a los estudiantes», afirma.

Por su parte, la USC ha resaltado que con este programa de posgrado «continúa con su proceso de innovación educativa, atendiendo a las necesidades del entorno empresarial y adaptándose al cambiante contexto internacional».

El diploma tendrá como docentes a destacados expertos en política, economía, historia o cultura chinas y se realizará de modo virtual en línea a lo largo de todo el curso académico 2025-2026.

El plazo para la preinscripción para las microcredenciales comenzó este martes 23 de septiembre y estará abierto hasta el comienzo del curso a principios de octubre, un periodo en el que será todavía posible inscribirse también para el diploma. El número máximo de alumnos/as será de 30.