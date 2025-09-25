Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 25 de septiembre en Santiago?

Gala i Ovidio, entre la la oferta de Maré, y Mondra en la USC

MÚSICA. El concierto de Gala i Ovidio en el Teatro Principal, ya con sold out, destaca en la jornada del festival Maré, llena de actuaciones: en el centro sociocultural Maruxa e Coralia, Leiden (18.30 h., gratis); en el Modus Vivendi, Clara Cantore con Quim Farinha y Carlos Freire (20.30 h.; 6 euros); en Capitol, Kevin Johansen y Liniers (21 h.; 20 €), con Sofía Espiñeira como telonera; y en Casa das Crechas, David Regueiro Gypsy Reunion (23 h., 6 euros). Y en Mazarelos, a las 20.30 h., apertura del curso de la USC con Mondra y Ulex, gratis.

Rober Cagiao presenta su nueva novela, ‘La dama de Anboto’

EN EL CORTE INGLÉS. Desde las 19 h., Rober Cagiao va a firmar ejemplares de su nuevo libro, La dama de Anboto, en la librería de El Corte Inglés de Santiago, situada en la planta baja. Cagiao (Bañobre, Miño, A Coruña, 1976) se diplomó en Ciencias de la Educación y, tras dedicarse al heavy metal y grabar dos discos con el grupo Trashnos, decidió centrarse en escribir. En dicha novela, presenta un thriller «que entremezcla la mitología vasca y las leyendas locales con el trasfondo rural de Galicia y Euskadi».

Teatro: ‘Encrobas ‘ y ‘A serie clopen’

Dentro del festival Agustín Magán, el centro sociocultural de Santa Marta acoge una función gratuita (19 h.) con la compañía Catro Gatos (representan la obra Encrobas). Y a las 18 horas, en el Salón Teatro, nuevo pase de A serie clopen, la nueva producción propia del Centro Dramático Galego (10 euros).

'A serie clopen' es la nueva producción propia del CDG / XUNTA

Ilu Ros muestra su nuevo libro y Alfons Cornella visita Peleteiro

DOBLE CITA. La murciana Ilu Ros presenta Una casa en la ciudad, (PenguinLibros) en la librería Lila de Lilith, a las 18:15 horas. Y a las 17:10 h. en el Salón de Actos del Colegio M. Peleteiro, se hace la conferencia inaugural del curso, a cargo de Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomia.

Recital gratis de la Real Filharmonía en Conxo

Dentro de la gira por barrios, el Monasterio e Iglesia de Santa María de Conxo abriga un recital gratuito (19:30 horas) de la Real Filharmonía de Galicia, bajo la batuta de su director asistente, Sebastian Zinca. Y mañana viernes concluye este tour con un concierto a la misma hora y también de entrada libre, en el centro comercial Área Central (Fontiñas).

Actuación de la Real Filharmonía de Galicia en la Praza da Quintana de Santiago / Jesús Prieto

Exposición de Iago Fernández D. y recital de la Banda de Música

A las 19:00 h., la Fundación Eugenio Granell inaugura una exposición denominada De arriba para abaixo e de dentro para fóra, con obra de de Iago Fernández Díaz, un proyecto comisariado por Eduardo Valiña, conservador jefe de la mencionada fundación. Y a las 19 h., en la Praza das Praterías, concierto de entrada libre de la Banda Municipal de Música.

Abre la muestra sobre Manuel Gómez Román

El primer piso de la Facultad de Filología inaugura hoy (12 h.) la exposición A Emoción creadora. Manuel Gómez Román e a arquitectura galeguista, que repasa la trayectoria del citado arquitecto vigués con apoyo virtual de Carlos Paz Lorenzo y Andrés Armesto Cortiña, del Centro Infográfico Avanzado de Galicia.