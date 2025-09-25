Bugallo acude al juzgado para declarar como testigo en el caso Desproi

Xosé Sánchez Bugallo, que fue alcalde de Santiago entre los años 1998 y 2011 y entre 2019 y 2023, ha comparecido este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1, en la capital gallega, en calidad de testigo sobre el conocido como caso Desproi, en el que el exconcelleiro de Medio Rural José Manuel Pichel es el único investigado por presuntas irregularidades en el alquiler de unos locales.

En abril de 2023, el PP de Santiago de Compostela denunció en el juzgado a todo el gobierno local, del PSOE, por el alquiler irregular de una nave industrial que hizo dimitir al concelleiro José Manuel Pichel. El caso propició la dimisión del entonces concelleiro tras conocerse que había formado parte del accionariado de la empresa a la cual se le adjudicó un contrato para albergar servicios de la concejalía que él dirigía.

Citado para declarar al respecto, Bugallo -que recientemente dejó su acta como senador y no ocupa ningún cargo en el PSOE- fue citado para declarar ante la titular del juzgado, Ana López-Suevos, a las 11.45, y abandonó la sala de vistas poco menos de una hora después. A la salida de la comparecencia, el exalcalde no quiso dar ninguna declaración ni responder a las preguntas de la prensa.

El alquiler de una nave y "un error considerable"

El caso de la compañía Desproi Patrimonial S.L. se remonta al año 2021, cuando Bugallo presidía la corporación municipal y la Xunta de Goberno Local. José Manuel Pichel era, en aquel momento, el concelleiro de Medio Rural y dimitió tras descubrirse que este era socio de Desproi a través de otra empresa, llamada Gaia. Desproi había sido contratada por el consistorio compostelano para trasladar las oficinas de Medio Rural y Parques y Jardines, después de que estos departamentos fueran desalojados de su anterior ubicación, en la antigua estación de autobuses.

La empresa en la que el exconcelleiro era socio alquiló las instalaciones de una nave en el polígono de Costa Vella para ubicar las entonces nuevas oficinas de los departamentos municipales.

Cuándo dejo el gobierno municipal, Pichel declaró haber cometido un "error considerable" al "no haber comunicado al alcalde Bugallo ni al resto de la Xunta de Goberno" su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo "sin mala fe".

El PP de Compostela fue quien presentó la denuncia que abrió la vía judicial del caso Desproi y que, en principio, había sido dirigida a "todos los miembros de la junta de gobierno local".