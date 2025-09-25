El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación
Redacción
El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza despidió ayer a los trece nuevos especialistas de la promoción que comenzó su formación médica hace cinco años, los R-5, en una cita que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Clínico de Santiago, presidida por el gerente, Ángel Facio, acompañado por el presidente de la Comisión de Docencia del CHUS, Rogelio Leira; el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria, Sergio Cinza, y el decano de la Facultad Medicina de la Universidade de Santiago, José M. Carreira.
De los trece residentes que culminan su etapa formativa en Santiago, uno lo hace en Angiología y Cirugía Vascular, otro en Medicina intensiva y uno más en Urología. De Cardiología se despiden dos, al igual que de Traumatología, Cirugía general, Oncología médica y Medicina interna.
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Una prueba pericial dilata la instrucción del atropello mortal del vecino de Conxo
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una furgoneta en llamas y sin conductor circula sembrando el caos en O Castiñeiriño
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana