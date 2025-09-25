El Combo Dominicano actúa este sábado en unas fiestas a media hora de Santiago

Considerada como una de las mejores orquestas del momento, El Combo Dominicano actuará este fin de semana en unas fiestas de Ordes, a una media hora de Santiago.

En concreto, se trata de las fiestas patronales de Poulo en honor a Nosa Señora da Merced, que comenzaron este paso miércoles con misas y finalizarán este domingo, 28 de septiembre, con sesión vermú a cargo del Grupo Eureka.

Festas Poulo 2025 / Cedida

Programación Poulo 2025

Actos religiosos, foliadas, sesiones vermú y verbenas se sucederán durante los cinco días festivos, siendo el gran día el sábado 27 de septiembre.

La jornada arrancará con la misa solemne a las 12.00 horas seguida de la sesión vermú a cargo del Grupo Mar de Arousa.

La verbena, y probablemente el momento más esperado de las fiestas, correrá a cargo de nuevo del Grupo Mar de Arousa y de la Orquesta El Combo Dominicano.

Ya el domingo 28 de septiembre, las fiestas de Poulo finalizarán con sesión vermú a cargo del Grupo Eureka. Desde la organización recuerdan que también habrá pulpeira.