AMAL X GAZA

Un concierto solidario con Gaza trae a Santiago a Mondra, Monoulious DOP, Ruxe Ruxe y Wöyza

Las entradas están a la venta en la web de la Sala Capitol o en A Reixa Tenda

Monoulious DOP

Monoulious DOP / CEDIDA

El Correo Gallego

La segunda edición de Amal x Gaza, concierto solidario organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, tendrá lugar el próximo 9 de octubre en la Sala Capitol de Santiago a partir de las 20.30 horas.

Este año el concierto contará con la participación altruista de artistas reconocidos como Mondra, Monoulious DOP, Ruxe Ruxe y Wöyza, además de la actuación del grupo de baile palestino Watani.

La iniciativa tiene como objetivo principal recaudar beneficios para apoyar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).

Entradas Amal x Gaza

Las entradas están disponibles de forma anticipada en la web de la Sala Capitol, desde los 15 euros (más gastos de gestión). También pueden adquirirse en A Reixa Tenda.

Actuación del grupo de baile palestino Watani.

Actuación del grupo de baile palestino Watani. / CEDIDA

La apertura de puertas será a las 19.45 (y se prohíbe la entrada a menores de 16 años).

