España, representada por una aparición al Apóstol Santiago en los Jardines Vaticanos

Los jardines de la Ciudad del Vaticano cuentan desde este miércoles con un nuevo panel cerámico sobre la Aparición de la Virgen del Pilar al Apóstol Santiago y convertido ya en la representación oficial de España en dicho espacio, en el que hay otras imágenes marianas de diferentes países, la mayoría de ellos de Hispanoamérica.

En un acto en el que participaron junto al deán de la Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, representantes de la diócesis de Zaragoza con su arzobispo al frente, monseñor Carlos Escribano; la embajadora española ante la Santa Sede, Isabel Celaá, y el rector de la Iglesia Nacional Española de Roma, José Jaime Brosel, el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente emérito de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, fue el encargado de bendecir dicho panel.

Azulejos decorados a mano

Los azulejos de esta obra fueron elaborados y decorados a mano, siguiendo los modelos de la cerámica valenciana del siglo XVIII, y forman un retablo de 140 centímetros de alto.

La composición refleja el modelo iconográfico tradicional de la aparición: la Virgen sobre la columna, el Apóstol Santiago arrodillado como peregrino y una vista idealizada de Zaragoza junto al río Ebro.

La iniciativa es un proyecto de la Conferencia Episcopal Española y la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles de Roma, con la colaboración de los cabildos de las catedrales de Zaragoza y de Santiago.