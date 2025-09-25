Una estudiante de la USC estará en la principal competición a nivel europeo en materia de ciberseguridad

Carmen Salvado Vicente, alumna del tercer curso del grado de Inteligencia Artificial de la USC, será una de los 10 integrantes de la Selección Española de Ciberseguridad que representarán a España en el European Cybersecurity Challenge (#ECSC2025), que se celebrará en Varsovia (Polonia) del 6 al 9 de octubre. Se trata de la principal competición a nivel europeo en materia de ciberseguridad, promovida por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información (ENISA).

El equipo, integrado por cinco mujeres y cinco hombres, de entre 18 y 25 años, ha sido seleccionado tras un proceso competitivo organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con universidades públicas españolas, en el marco de los programas CyberCamp, Cátedras y Proyectos estratégicos de Ciberseguridad.

Junto a Carmen Salvado estará Miguel García Román (Universidad de Granada), Pablo López Martínez (Universidad de Murcia), David Ramírez Acero (UNED), Pablo Moya López (Universidad de Castilla-La Mancha), Manuel Vicente Bolaños Quesada (Universidad de Granada), Ainoa Capellas Palenzuela (Universidad Autónoma de Barcelona), Alexandra Guerrero Caelles (Universidad de Lleida), Judit López Jiménez (Universidad Autónoma de Barcelona) y Belinda Hazel Cáceres Barrera (Universidad de La Laguna).

Para llegar hasta aquí, todos han superado un riguroso proceso de selección que incluyó pruebas técnicas de tipo Capture The Flag (CTF), retos prácticos en distintas disciplinas de la ciberseguridad y sesiones de formación intensiva en el marco del Cybersecurity Summer BootCamp 2025. En este entorno fueron evaluados, tanto por sus conocimientos técnicos como por su capacidad de trabajo en equipo, su potencial competitivo y su proyección profesional, lo que ha permitido conformar un equipo nacional sólido y preparado para representar a España en Europa.

INCIBE es el responsable de la selección y preparación del equipo nacional de jóvenes talentos en ciberseguridad de España, y forma parte del Comité Ejecutivo de esta competición (ECSC), junto con las personas representantes de los equipos nacionales del resto de países participantes. Esto implica que INCIBE, además de colaborar activamente en la definición de la competición, determina también los criterios de elegibilidad de los candidatos, la selección de los integrantes del equipo nacional, así como su formación y acompañamiento.

Fase final de preparación en León

En el marco de su preparación, los diez integrantes de la selección española y sus diez suplentes han participado en competiciones a nivel internacional, como el International CyberEx, recibiendo, además, formación de la mano de numerosos expertos. La fase final de su preparación se completará con un entrenamiento intensivo en León que comienza este miércoles hasta el viernes 27 de septiembre, donde participarán en talleres de hardware hacking, sesiones de motivación impartidas por el equipo de la Cultural Leonesa y competiciones CTF de tipo Jeopardy. Este año, la preparación y entrenamiento ha contado con la participación activa de dos entrenadoras referentes en el sector de la ciberseguridad, cuyo rol ha sido fundamental en el diseño de la formación técnica, el seguimiento del equipo y la evaluación de los candidatos: Marta Barrio y Elisa Alises.

¿Qué es el campeonato European CyberSecurity Challenge?

La competición, organizada por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), reunirá a más de 20 equipos nacionales de toda Europa, formados por jóvenes expertos de entre 18 y 25 años. Se desarrolla en modalidad Capture The Flag (CTF), con desafíos que abarcan disciplinas clave de la ciberseguridad, como el análisis forense, la criptografía, la ingeniería inversa, la explotación, el hacking web, el pentesting, el análisis de malware o el desarrollo seguro. Su objetivo es identificar, fomentar y proyectar el talento técnico de los países miembros en un entorno de alto nivel competitivo y colaborativo, así como conectar el talento nacional con redes de formación y empleabilidad en el sector.