Los futuros maquinistas de tren: «Renfe siempre garantiza una estabilidad»

Santiago cuenta con uno de los centros de Renfe donde se forman los futuros maquinistas de tren. Acaba de comenzar el curso y el aula recobra vida. Esta vez son 18 chicos y solo dos chicas. En los próximos meses adquirirán los conocimientos necesarios para ponerse a los mandos de una locomotora. Tienen por delante 1.150 horas de clase, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes de Renfe. Todos los aspirantes tienen un título de Bachillerato o de Formación Profesional y cuentan al menos veinte primaveras. Muchos de ellos pasarán a formar parte en un futuro de la plantilla de la empresa ferroviaria pública.

Uxía Blanco Piñeiro tiene 27 años, es de Vigo y una de las dos alumnas que se formarán este curso en la Estación Intermodal de Santiago. «Me lo recomendó una de mis mejores amigas, que es maquinista y está en Ourense. Me habló del puesto de trabajo y como a mí siempre me han gustado las máquinas pues no me lo pensé mucho», explica la joven, que también está estudiando el grado en Psicología. «Espero sacármelo del tirón y mi sueño es conseguir una plaza en Cataluña, porque allí está mi pareja y tengo familia», añade.

Pruebas

En las pruebas de acceso quedó en el puesto 111 de las 330 plazas que había disponibles. «En el examen me puse muy nerviosa, se me hizo complicado y pensé que no iba a sacar la plaza, pero luego me llevé una buena sorpresa», confiesa Uxía, al tiempo que señala que para conseguir entrar en el curso «hay que ser muy constante y llevar todo al día».

Si supera esta formación podrá presentarse a la oposición de Renfe para convertirse en maquinista de la empresa pública: «Evidentemente, Renfe garantiza una estabilidad, pero si no consigo entrar en las primeras convocatorias me iría a la privada y luego lo volvería a intentar en unos años». El sector está gestionado principalmente por la empresa pública, pero la privada está empezando a meterse poco a poco: «Sé que hay posibilidades tanto en transporte de pasajeros como mercancía, pero todavía tengo que investigarlo».

Solo dos mujeres

Sobre la mayoría masculina en el curso -solo dos mujeres frente a 18 hombres-, cree que «es un poco por desconocimiento, porque yo hasta que no lo supe por mi amiga jamás me plantee ser maquinista de tren, porque no es como un trabajo común como bombero o policía; pero yo me siento muy cómoda», remarca Uxía.

Miguel Ángel Iglesias Alonso, ourensano de 32 años, es otro de los alumnos del curso: «Quiero ser maquinista por darle un poco un cambio a lo que estaba haciendo. Aunque ahora estoy en el paro, siempre estuve relacionado con el sector de la automoción. Mi padre me lo había comentado hace muchos años y nunca le hice caso, pero ahora conocí a un chico que es maquinista y decidí intentarlo. Como había el examen ahora, y por probar no perdía nada, fui, lo aprobé y aquí estoy», relata.

Para acceder, además de una prueba de «cultura general, que se puede equiparar con un examen de selectividad», los aspirantes también han tenido que superar controles físicos, «una especie de psicotécnico que tampoco es duro», detalla Miguel Ángel. Sobre lo que espera del futuro, es paciente: «Ahora me preocupa sacar adelante el curso de la mejor manera posible y luego Dios dirá», apunta entre risas, a la vez que añade que le gustaría tener una plaza que se adapte a su vida en pareja y familiar.

El profesor Jesús de Pablo en el simulador del centro de formación. / Jesús Prieto / JesÃºs Prieto

Mundo ferroviario

Miguel Ángel jugaba de pequeño con locomotoras en su casa, su primer contacto con el mundo ferroviario; pero en breve se tendrá que poner a los mandos del simulador de la escuela de formación de Renfe; para después hacerlo en la cabina de un tren de verdad.

Jesús de Pablo y José Antonio Sueiro son dos de los profesores que imparten el curso en Santiago, ambos veteranos maquinistas de tren. «Es una formación integral, orientada a la conducción de trenes. Se alarga durante un curso académico porque hay bastante carga teórica, que contempla desde el funcionamiento básico de un tren al sistema de ferrocarril; y la parte normativa tiene un peso muy significativo, ya que los alumnos van a estar operando con eso en el día a día. También se imparte legislación, y diversas materias técnicas», explica el docente.

Señala que lo que se busca es que «el maquinista sea una persona con un alto grado de compromiso, ya que el desempeño de su actividad está directamente relacionado con la responsabilidad. Van a transportar viajeros o mercancías, pero en cualquier caso se busca un perfil de una persona con un alto grado de responsabilidad».

Mercado en empresas

La mayoría de los alumnos, explica, «acaba desempeñando su labor en Renfe, si bien es cierto que algunos alumnos que acaban se incorporan al mercado en empresas privadas, ahora que el mercado está abierto». En este sentido, confirma que «en principio hay un alto grado de incorporación al mercado laboral hasta el día de hoy. Si bien es cierto que en la empresa Renfe ya se está renovando la plantilla y una parte de ella está renovada, se siguen ofertando cursos porque se espera que se necesiten más profesionales».