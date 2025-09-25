Una nueva avería de un autobús urbano complica el tráfico en el centro de Santiago

Los autobuses urbanos de Santiago han vuelto a dar que hablar este jueves. Una avería provocó la pérdida de gasóleo de un vehículo en la vía entre As Rodas y San Roque, obligando a cerrar un carril y a realizar cortes puntuales en el tráfico hacia la calle Virxe da Cerca.

El incidente obligó a movilizar los bomberos de Santiago, que trabajaron en la limpieza de la calzada para evitar riesgos para la circulación. Como medida preventiva, el carril de subida por la rúa das Rodas permaneció cerrado al tráfico durante la intervención, mientras que en el carril de bajada hacia la calle Virxe da Cerca se registraron cortes puntuales que complicaron la movilidad durante buena parte de la mañana.

Agentes de la Policía Local han dirigido el tráfico hacia itinerarios alternativos para garantizar la seguridad y mantener el flujo de vehículos por esta zona.

La pérdida de gasóleo de un bus urbano ha complicado esta mañana la movilidad en el centro de Santiago / Ramón Castro

Un problema recurrente

Este nuevo percance se suma a la larga lista de incidencias protagonizadas por los autobuses urbanos compostelanos en los últimos meses. Averías, accidentes e incluso incendios han puesto en evidencia el mal estado de una flota que cuenta con vehículos de más de dos décadas en circulación.

A la espera de que se licite el nuevo contrato de transporte urbano prorrogado desde casi una década, el Concello mantiene el alquiler temporal de autobuses, pero esta nueva avería subraya la necesidad de una renovación integral del servicio.