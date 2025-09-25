TEATRO
O actor compostelán que dobra Star Trek': "Fíxome ilusión posto que son fan"
Antuán Rivas, actor e autor natural de Cabanas (A Baña) criado en Santiago, conta cunha bolsa artística REGA xa o seu é un dos proxectos gañadores das axudas do plan de residencias que impulsa a Xunta para o seu desenvolvemento no Gaiás. Aposta por «un texto teatral con certos aires poéticos»
Aparte de facer teatro na escola e no instituto desde neno ata a adolescencia, Antuán Rivas, actor de dobraxe e máis, fai agora nunha residencia no Gaiás (beca REGA con axuda de 8.000 euros) cun proxecto chamado Dream On. A semente chega logo da súa formación teatral profesional de tres anos en Espazo Aberto, escola de Santiago.
Carlos Neira, Tito Asorey e Cristina Domínguez
Que referentes ten no teatro?
Os máis inmediatos a nivel profesional, a raíz dos meus estudos en Espazo Aberto, debo citar a Carlos Neira, Tito Asorey e Cristina Domínguez, pero non podo deixar de mencionar ao autor portugués Tiago Rodrigues ao que cheguei grazas a Cristina, fundamental para min neste momento da miña carreira, posto que o descubrimento da súa obra levoume a mudar o concepto e a idea que eu mesmo tiña preconcibidos sobre a miña relación coa creación teatral.
Que tipo de aposta vai facer no emprego de elementos como o texto nesa montaxe?
A miña intención é a de apostar por un texto con certos aires poéticos marcado polo teatro político (non panfletario) de tipo distópico pero que á vez alterne co teatro documento e que xogue con elementos musicais e audiovisuais sen perder nunca a esencia teatral.
Cristina Peri Rossi
Os promotores destas becas REGA falan da súa idea como «unha crítica da nostalxia», ¿en que sentido e de que xeito vai representar esa visión?
É unha boa pregunta. Cando era adolescente regaláronme un libro de citas e nel lin unha frase, creo lembrar que no libro estaba atribuída a Cristina Peri Rossi, pero pode que houbese erros na escolma ou no meu recordo, que dicía: «unha viaxe á nostalxia de cando en vez non é malo, sempre que un non quede a vivir alí». Creo que a nostalxia é inherente ao ser humano, iso non é preocupante. O problemático é pretender vivir no pasado e, sobre todo, querer vivir nun pasado que non só xa non existe senón que probablemente nunca existiu tal e como queremos lembralo. E a obra pretende afondar nos motivos que como sociedade nos levan a iso.
Tamén din os promotores que na obra fai certa crítica sobre o mundo das redes sociais.
Hoxe, as redes sociais, na súa faceta de vehículo de transmisión de información non verificada global e inmediato ao alcance de calquera individuo ou grupo, resultan ser un campo ideal para o perfeccionamento de manobras de manipulación. Non obstante, a obra non pretende converterse nunha crítica frontal das redes sociais, nin moito menos; o que busca é afondar no feito de que esta situación non só non é nova para o ser humano senón que poden atoparse paralelismos coa mesma ao longo das diferentes etapas da historia.
'Star Trek'
Que dobraxe seu destacaría?
Quizais dous que me fixeron especial ilusión: Robin Hood en Aventuras en Sherwood, dirixido por Alicia Taboada, non só porque foi o meu primeiro protagonista en galego senón porque resultou unha gran experiencia tanto con ela coma co meu compañeiro Manuel Arca, e logo Scotty en Star Trek: Strange New Worlds, dirixida por Javier López, posto que son fan de Star Trek dende neno.
A polémica IA
E que pensa da IA (Inteligencia Artificial)? Varias voces piden unha normativa máis forte para protexer o respecto da autoría dos contidos que esa tecnoloxía emprega para medrar...
Tendo en conta que a maior parte do adestramento, o funcionamento e os resultados das IA´s xenerativas están baseados nos traballos previos dos artistas, na meirande parte dos casos sen remuneración a cambio, a vía máis positiva, dentro das factibles, sería unha protección onde lexislación e xurisprudencia habiliten o seu uso pero limiten os beneficios económicos derivados dos produtos obtidos a través do mesmo,precisamente, entre as voces que mencionaba, dende o Sindicato da Dobraxe en Galicia (ADA), xunto con outros sindicatos e organizacións a nivel estatal e europeo, estase loitando para obter unha regulación neste ámbito.
