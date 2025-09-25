A oposición tumba a subida da taxa do lixo en Santiago
PP e PSOE votan en contra e os non adscritos abstéñense
O pleno municipal celebrado este xoves tumbou as dúas ordenanzas presentadas polo goberno local e referidas ao servizo de xestión de residuos. A nova norma viña a actualizar a vixente dende 2008, adaptándose a criterios de sostibilidade ambiental e redución de residuos; a segunda ordenanza presentada afectaba o imposto que a veciñanza paga pola recollida do lixo.
En ambos casos Partido Popular e PSOE emitiron votos en contra fronte aos votos positivos do goberno local, e só os catro edís non adscritos mudaron o seu voto: a favor coa primeira ordenanza e absténdose ante a nova taxa do lixo. E todo isto a pesar de que o edil de Facenda, Manuel César, quixo destacar que "non subimos ningún imposto ata agora" resaltando que permanece sen subida a cota fixa (6,17 euros ao mes) e que se pretendía establecer un sistema especial de pagamento para permitir dividilo en 3, 5 ou 9 recibos anuais.
PP e PSOE coincidiron neste punto non só co seu voto en contra, senón tamén no argumento que substentaba a súa oposición á nova taxa: a deficiente prestación do servizo. "Santiago está máis sucia que nunca", criticou o popular Borja Verea; mentres a edil socialista Marta Abal lle achacaba ao goberno local que "antes de pedir á veciñanza maior esforzo fiscal, hai que garantir o servizo".
Os non adscritos abstéñense
Por parte dos edís non adscritos falou a exsocialista Mila Castro que xustificou a abstención pola "falta de garantías" de que poidan chegar a implementarse as bonificacións que establece a ordenanza. Con todo, Castro non deixou de manifestar que a suba do lixo é produto dunha revisión do imposto "á que obriga a norma estatal" e consecuencia do "sablazo de Sogama" ao suprimírense as bonificacións aos concellos.
Tanto o edil de Facenda, coma a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lebráronlle unha vez máis ao pleno que "dous terzos da suba son consecuencia do taxazo de Sogama" e a rexedora foi máis alá remarcándolle aos socialistas que a aprobación desta ordenanza podía ter lugar independentemente de que non saíse adiante a norma á "mellora na xestión dos residuos", tumbada por PP e PSOE minutos antes.
Actualizar a xestión de residuos
A primeira ordenanza vinculada á xestión dos residuos que foi sometida á aprobación do pleno, e que tampouco conseguiu saír adiante, viña actualizar unha norma con case dúas décadas, a de 2008. Neste punto o goberno local si contou co apoio dos edís non adscritos, apoio insuficiente fronte á suma dos votos en contra de PP e PSOE (13 votos fronte aos 12 positivos de BNG, CA e non adscritos).
O concelleiro de Sostibilidade, Xesús Domínguez, defendeu a necesidade de actualizar a norma, non só por ser unha esixencia legal do goberno do Estado, senón tamén para actualizar a prestación do servizo ás necesidades actuais de redución de residuos, compostaxe e reciclaxe. "A norma senta unhas bases, coma calquera outra ordenanza", apoiou a edil Mila Castro en relación ás críticas de falta de concreción do texto feitas polo PSOE e argumentou que "non hai ningún argumento de peso para bloquear a ordenanza".
Argumentos que non serviron á oposición que, dende o PP se amosou en contra polo estado de "suciedade" da cidade e polas deficiencias de persoal e maquinaria comprometidos pola empresa concesionaria. Crítica á que se uniu a socialista Marta Abal, que denunciou tamén que non se tiveran en conta todas as alegacións presentadas nin se negociara a ordenanza.
No pleno de abril, a mencionada ordenanza saiu aprobada inicialmente co apoio da bancada socialista. O cambio no sentido do voto por parte dos dous edís que agora integran o PSOE na Corporación local (ausentes naquel pleno) provocou un dos momentos máis tensos do debate plenario, onde tanto o goberno local coma os edís non adscritos acusaron o PSOE de moverse por "intereses que teñen que ver coa situación interma do partido", agurmentou Sanmartín. Para defenderse das acusacións interviu o voceiro do PSOE, Sindo Guinarte, asegurando que "votamos o que é mellor para a veciñanza".
