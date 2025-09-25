Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A oposición tumba a subida da taxa do lixo en Santiago

PP e PSOE votan en contra e os non adscritos abstéñense

O Pleno do Concello de Santiago celebrouse este xoves no Consello da Cultura Galega polas obras en Raxoi

O Pleno do Concello de Santiago celebrouse este xoves no Consello da Cultura Galega polas obras en Raxoi

Ana Triñáns

Santiago

O pleno municipal celebrado este xoves tumbou as dúas ordenanzas presentadas polo goberno local e referidas ao servizo de xestión de residuos. A nova norma viña a actualizar a vixente dende 2008, adaptándose a criterios de sostibilidade ambiental e redución de residuos; a segunda ordenanza presentada afectaba o imposto que a veciñanza paga pola recollida do lixo.

En ambos casos Partido Popular e PSOE emitiron votos en contra fronte aos votos positivos do goberno local, e só os catro edís non adscritos mudaron o seu voto: a favor coa primeira ordenanza e absténdose ante a nova taxa do lixo. E todo isto a pesar de que o edil de Facenda, Manuel César, quixo destacar que "non subimos ningún imposto ata agora" resaltando que permanece sen subida a cota fixa (6,17 euros ao mes) e que se pretendía establecer un sistema especial de pagamento para permitir dividilo en 3, 5 ou 9 recibos anuais.

PP e PSOE coincidiron neste punto non só co seu voto en contra, senón tamén no argumento que substentaba a súa oposición á nova taxa: a deficiente prestación do servizo. "Santiago está máis sucia que nunca", criticou o popular Borja Verea; mentres a edil socialista Marta Abal lle achacaba ao goberno local que "antes de pedir á veciñanza maior esforzo fiscal, hai que garantir o servizo".

Os non adscritos abstéñense

Por parte dos edís non adscritos falou a exsocialista Mila Castro que xustificou a abstención pola "falta de garantías" de que poidan chegar a implementarse as bonificacións que establece a ordenanza. Con todo, Castro non deixou de manifestar que a suba do lixo é produto dunha revisión do imposto "á que obriga a norma estatal" e consecuencia do "sablazo de Sogama" ao suprimírense as bonificacións aos concellos.

Tanto o edil de Facenda, coma a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lebráronlle unha vez máis ao pleno que "dous terzos da suba son consecuencia do taxazo de Sogama" e a rexedora foi máis alá remarcándolle aos socialistas que a aprobación desta ordenanza podía ter lugar independentemente de que non saíse adiante a norma á "mellora na xestión dos residuos", tumbada por PP e PSOE minutos antes.

Os dous representantes do PSOE en Raxoi votaron en contra das ordenanzas do lixo

Os dous representantes do PSOE en Raxoi votaron en contra das ordenanzas do lixo

Actualizar a xestión de residuos

A primeira ordenanza vinculada á xestión dos residuos que foi sometida á aprobación do pleno, e que tampouco conseguiu saír adiante, viña actualizar unha norma con case dúas décadas, a de 2008. Neste punto o goberno local si contou co apoio dos edís non adscritos, apoio insuficiente fronte á suma dos votos en contra de PP e PSOE (13 votos fronte aos 12 positivos de BNG, CA e non adscritos).

O concelleiro de Sostibilidade, Xesús Domínguez, defendeu a necesidade de actualizar a norma, non só por ser unha esixencia legal do goberno do Estado, senón tamén para actualizar a prestación do servizo ás necesidades actuais de redución de residuos, compostaxe e reciclaxe. "A norma senta unhas bases, coma calquera outra ordenanza", apoiou a edil Mila Castro en relación ás críticas de falta de concreción do texto feitas polo PSOE e argumentou que "non hai ningún argumento de peso para bloquear a ordenanza".

Argumentos que non serviron á oposición que, dende o PP se amosou en contra polo estado de "suciedade" da cidade e polas deficiencias de persoal e maquinaria comprometidos pola empresa concesionaria. Crítica á que se uniu a socialista Marta Abal, que denunciou tamén que non se tiveran en conta todas as alegacións presentadas nin se negociara a ordenanza.

No pleno de abril, a mencionada ordenanza saiu aprobada inicialmente co apoio da bancada socialista. O cambio no sentido do voto por parte dos dous edís que agora integran o PSOE na Corporación local (ausentes naquel pleno) provocou un dos momentos máis tensos do debate plenario, onde tanto o goberno local coma os edís non adscritos acusaron o PSOE de moverse por "intereses que teñen que ver coa situación interma do partido", agurmentou Sanmartín. Para defenderse das acusacións interviu o voceiro do PSOE, Sindo Guinarte, asegurando que "votamos o que é mellor para a veciñanza".

