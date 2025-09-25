Santiago aprueba el recargo de más del 50% al IBI de las viviendas vacías

El pleno de Santiago, con los votos de BNG, CA, PSOE y ediles no adscritos, ha dado luz verde a una ordenanza que permitirá aplicar un recargo de entre el 50% y el 150% al impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellas que estén desocupadas sin causa justificada mientras que el PP ha votado en contra al reprochar que la única idea de los grupos de izquierda para movilizar vivienda sea “subir impuestos” y “castigar” a los ciudadanos.

El pleno ha aprobado esta medida en el marco de un expediente 'paraguas' que unifica las reglas de cobro y modifica varias ordenanzas, como el IBI pero también otras como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Una de las principales novedades es el aumento del gravamen a los inmuebles desocupados en aquellos casos en los que mantengan esa condición durante dos o más años y cuya propiedad sea titular de cuatro o más inmuebles.

El concejal de Hacienda de Santiago, César Vila, ha defendido que la propuesta del IBI “no es una subida” sino un “recargo” para incentivar el mercado de alquiler dado que la vivienda es uno de los “principales problemas” de la ciudadanía en Santiago. Desde el grupo de no adscritos, Mercedes Rosón ha respaldado la propuesta pero ha pedido ser “conscientes del alcance real” porque esta medida repercutirá “solo en una parte” de las 6.000 viviendas desocupadas. Además, requiere de trámites previos por lo que “no tendrá efectos a corto plazo” y decir “otra cosa es generar titulares engañosos”.

Desde el PSdeG, Marta Abal también ha respaldado la idea “ante la evidente tensión del mercado de alquiler” pero ha lamentado la “falta de diagnóstico” sobre la realidad de vivienda vacía para “acotar bien la realidad” y así “orientar claramente” la medida. Para la socialista es “imprescindible” un estudio sobre las viviendas que entrarían en esta categoría dado que, de lo contrario, sería “matar moscas a cañonazos”.

Frente a ello, el líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha coincidido en la necesidad de tomar medidas para mejorar el acceso a la vivienda, pero ha subrayado que en su grupo no comparten que para ello “la única solución sea vivir impuestos” y “castigar” a los ciudadanos. El dirigente del PP compostelano ha sostenido que la obligación del gobierno local sería impulsar iniciativas que consiguiesen “movilizar la vivienda vacía y devolverla al mercado” a través de “incentivos” o promociones. Entre las propuestas del PP, Verea ha hecho referencia a la posibilidad de “bajar impuestos a quienes destinen su vivienda al alquiler a precio asequible”, dar “subvenciones para la rehabilitación”, agilizar las licencias urbanísticas o “dar seguridad” a los propietarios que pongan su vivienda en el alquiler. Por último, Verea también se ha preguntado “para qué” quiere el gobierno local recaudar más impuestos si no son “capaces” de gastar los fondos de los que dispone.

La ordenanza que permitirá aplicar ese recargo introduce nuevas bonificaciones para las viviendas protegidas, con una reducción del IBI que se extenderá a las de promoción pública (VPP), con lo que cualquiera con protección tendrá una bonificación del 50% en los tres primeros años, y del 35 o 45% para los siguientes diez años.