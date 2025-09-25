Santiago desbloquea el pago de la deuda millonaria a las concesionarias de los buses al tercer intento

A la tercera fue la vencida. El pleno municipal aprobó esta mañana el pago de casi tres millones de euros a dos concesionarias de autobuses urbanos de Santiago por los servicios prestados en 2024. Como habían anunciado este miércoles, los cuatro concejales no adscritos permitieron que se saldase una deuda al votar a favor del reconocimiento extrajudicial de crédito. Lo hicieron, aseguró el edil expulsado del PSOE Gonzalo Muíños, para mostrar su "empatía" con las empresas y las familias trabajadoras para que puedan cobrar sus nóminas. El PP mantuvo su voto en contra entre críticas al Ejecutivo de Goretti Sanmartín por no incluir en el expediente el informe entregado a los no adscritos en el que se justificaría que el alquiler de vehículos se realizó a precios de mercado.

Como explicó en su intervención el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, el pago a las concesionarias del transporte se realiza anualmente con entregas a cuenta mensuales y después al finalizar el ejercicio se realiza una "regularización anual". En 2024 la liquidación del ejercicio para Tralusa, del grupo Monbús, arrojó una deuda de 2,537 millones de euros por los servicios prestados y unos 402.000 euros a Autocares Rias Baixas. Ambas empresas recibieron el encargo del Concello de alquilar hasta 23 autobuses para sustituir los vehículos más envejecidos y peligrosos de la flota del transporte público urbano. Al estar el contrato del transporte caducado la compra de nuevos vehículos no fue posible.

Dudas del interventor

El PP y también los no adscritos se habían agarrado a las dudas manifestadas por el informe del interventor municipal a este sistema de arrendamiento. Los populares de Borja Verea acusaron a Sanmartín de adjudicar el contrato a dedo e incluso llegaron a amenazar con llevar el tema a la fiscalía anticorrupción. Para despejar dudas, los no adscritos exigieron al concello un nuevo informe que certificase que los buses se habían alquilado a precios de mercado y sin sobrecostes. El documento, según denunció, la concelleira del PP Rosario Ferreiro, no fue incluido en la votación del expediente ni facilitado a los populares. "Se trata de un informe que no existe", reprochó Ferreiro. El líder del PP, Borja Verea, mostró también su malestar por la ausencia de un documento, que Xan Duro prometió entregarles. Los populares mantuvieron su voto en contra y el desbloqueo de la deuda salió adelante con los votos a favor de BNG, CA, PSOE y no adscritos.

Dos condiciones

El informe sobre los precios de alquiler de buses era una de las dos condiciones de los no adscritos para permitir desbloquear los pagos pendientes a Tralusa y Rías Baixas. La otra condición era el compromiso de que el nuevo contrato del transporte se licitará en breve. Muíños dio por bueno el compromiso del concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, de que el contrato podría publicarse a finales de octubre o principios de noviembre. Desde el PP se urgió al bipartito a "licitar cuanto antes" el nuevo contrato que permita a Santiago contar con "un servicio digno" de autobuses.