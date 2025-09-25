Vuelven las charlas de la Policía Local de Santiago sobre ocio nocturno

Regresan las charlas de la Policía Local de Santiago sobre ocio nocturno dirigidas a alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, así como a universitarios, docentes y padres y madres de menores, dentro de una iniciativa que en la última edición llegó a 5.500 personas, en su mayoría estudiantes.

El concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, fue el encargado de presentar la nueva entrega junto al policía local responsable del proyecto, Martín Camba, en una rueda de prensa en Raxoi en la que agradeció el trabajo de la Policía Local y del propio Camba «para concienciar aos mozos e mozas dos riscos que poden ir asociados ao ocio nocturno e para explicarlles que determinadas condutas incívicas máis frecuentes polas noites e moitas veces ligadas ao consumo excesivo de alcohol poden ter consecuencias legais».

Multas por infracciones

Incidió en que el objetivo es explicar a los más jóvenes «as sancións que contemplan as ordenanzas municipais para infraccións como beber na rúa, vociferar ou ouriñar en espazos públicos».

Recalcó que «é evidente que este é un tema que xera interese, e de aí as cifras de asistencia que vimos acadando a este programa».

Martín Camba recordó que las charlas de ocio nocturno comenzaron en 2021 a petición de un instituto de la ciudad, en el curso 2022/2023 se extendieron a otros centros de enseñanza secundaria, y ya en el curso 2023/2024 llegaron a todos los IES de Santiago. Además, se incorporaron charlas en residencias universitarias y se hizo una primera reunión con una asociación de madres y padres. En la última edición volvieron a participar todos los IES de Compostela, la iniciativa se extendió también a las residencias universitarias, y muchas AMPAs organizaron encuentros para los progenitores. Además, se realizaron diferentes reuniones con el vecindario más afectado por el ocio nocturno, con una elevada participación de los y de las residentes. De esta manera, apuntó Camba, «dos 57 alumnos e alumnas de Bacharelato que participaron nas charlas de ocio nocturno en marzo de 2021, pasamos a 3.600 alumnos e alumnas de Bacharelato, FP e persoal docente; 1.100 universitarios e universitarias, e 850 nais e pais nas xuntanzas do curso pasado».

Riesgos asociados al ocio nocturno

Martín Camba aborda en cada una de las charlas la normativa, las infracciones más habituales y los riesgos que van asociados al ocio nocturno, atendiendo a si se producen en locales de hostelería, en la vía pública o en zonas privadas. En este sentido, el policía local explica cuestiones vinculadas a las ordenanzas municipales, pero también la normativa de mayor rango como la Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad, la Ley de Salud de Galicia o la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

Para captar el interés de los chicos y chicas, principales destinatarios del programa, los encuentros discurren de manera participada y dinámica, echando mano de recursos gráficos y evaluando situaciones con las que la juventud se siente identificada. En los de padres, se da cuenta de la realidad de los primeros contactos con el ocio nocturno de los jóvenes, y se abordan las responsabilidades en las que los progenitores pueden incurrir ante infracciones de sus hijos.