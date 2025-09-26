Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo

Accidente en la AP-9 cerca de Santiago. Un camión que transporta mercancía peligrosa ha chocado contra un turismo en el kilómetro 56 en dirección Compostela, pasando el peaje de Sigüeiro, a la altura de Barciela.

El accidente ha movilizado a los Bomberos de Santiago. El turismo siniestrado ardió como consecuencia de la colisión pero la conductora pudo abandonar el vehículo a tiempo. El camionero implicado en el siniestro fue quien apagó las llamas del coche con un extintor.

La carga del camión no se vio afectada, según informa el 112. Hasta el lugar se desplazaron, además de los Bomberos de Santiago, efectivos de Policía Local y servicios de mantenimiento de la carretera, así como profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a la conductora del vehículo por heridas leves.