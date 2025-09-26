Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo
El turismo siniestrado ardió como consecuencia de la colisión pero su conductora pudo abandonar el vehículo a tiempo
Accidente en la AP-9 cerca de Santiago. Un camión que transporta mercancía peligrosa ha chocado contra un turismo en el kilómetro 56 en dirección Compostela, pasando el peaje de Sigüeiro, a la altura de Barciela.
El accidente ha movilizado a los Bomberos de Santiago. El turismo siniestrado ardió como consecuencia de la colisión pero la conductora pudo abandonar el vehículo a tiempo. El camionero implicado en el siniestro fue quien apagó las llamas del coche con un extintor.
La carga del camión no se vio afectada, según informa el 112. Hasta el lugar se desplazaron, además de los Bomberos de Santiago, efectivos de Policía Local y servicios de mantenimiento de la carretera, así como profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a la conductora del vehículo por heridas leves.
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas