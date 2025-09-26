Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura

La alcaldesa de Santiago quiso poner en valor este viernes los acuerdos alcanzados en un Pleno que tumbó las ordenanzas para la gestión de los residuos

Sanmartín antes del Pleno de este jueves, celebrado en el Consello da Cultura Galega por las obras en Raxoi

Sanmartín antes del Pleno de este jueves, celebrado en el Consello da Cultura Galega por las obras en Raxoi / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

La falta de apoyo político impidió sacar adelante en el pleno de este jueves dos ordenanzas obligatorias que el gobierno considera cruciales para ordenar servicios y cumplir la normativa estatal. A pesar de este bloqueo, la alcaldesa Goretti Sanmartín quiso poner este viernes en valor otros acuerdos relevantes, como la aprobación de siete ordenanzas fiscales y el pago de tres millones de euros en indemnización a las empresas de transporte.

"É un feito que se pon moita énfase desde o punto de vista negativo, pero no pleno de onte houbo tamén acordos moi importantes", declaró Sanmartín. "Quero lembrar que se aprobou a mudanza de sete ordenanzas fiscais. É un avance importante, aínda que tamén é certo que houbo apartados nos que non puidemos avanzar", reconoció.

Dos ordenanzas tumbadas

Entre los puntos bloqueados, la alcaldesa destacó dos ordenanzas imprescindibles de gestión de residuos para “ordenar o servizo, adaptar os estándares ambientais e cubrir un déficit existente”, advirtiendo de las consecuencias de su rechazo: “Hai moito en xogo. Se non se paga a través da ordenanza, imos ter que pagar reducindo investimentos ou mesmo afrontar sancións por incumprimentos”.

El pleno municipal se celebró ayer en la biblioteca del Consello da Cultura por las obras en el Pazo de Raxoi

El pleno municipal rechazó subir este jueves la tasa de la basura con los votos en contra de PP y PSOE y la abstención de los no adscritos / Antonio Hernández

Tasa turística

Respeto a la polémica de la tasa turística, Sanmartín apeló a la responsabilidad política y al diálogo: “Entendemos que é lóxico implantar esta taxa. Non é un imposto para os establecementos, senón unha contribución das persoas que nos visitan para cubrir servizos adicionais como limpeza, mantemento e conservación patrimonial. Estamos falando de cantidades modestas, entre 1 e 2,5 euros”.

La alcaldesa insistió en la disposición del gobierno municipal a seguir negociando: “Hai que intentar chegar a acordos porque o que a xente ten que saber é que, independentemente do resultado, non podemos eludir pagar o custo do servizo”.

El debate sobre estas ordenanzas se mantendrá abierto en las próximas semanas, con la vista puesta en el 1 de octubre como posible fecha de implantación de la tasa turística.

