Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 26 de septiembre en Santiago?
Música, teatro, literatura y más, entre las propuestas para este viernes en Compostela
Festival Maré
Sara Curruchich, A Pedreira e El Búho actúan hoxe no Festival Maré, ás 21.25h. na Praza de Mazarelos. Antes, Judit Nedderman & Pau Figueres na Igrexa da Universidade, Maestro Espada no Principal e Trinka no CSC Maruxa e Coralia. Despois: Bombino (Capitol), Pablo und Destruktion (Riquela) e Dulzaro (Casa das Crechas).
Alfredo E. Fuentes presenta novo libro en El Corte Inglés
LITERATURA. A sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acolle esta tarde, ás 19.30 horas, a presentación do último libro do autor Alfredo E. Fuentes, Mariposas nocturnas. Esta nova obra ambientada no ano 1981 recupera, ao xeito dunha crónica de annus horribilis, unha serie de sucesos graves, luctuosos e tamén traxicómicos ocorridos nese ano en España. Tamén a aprobación da Lei do divorcio, que tanta polémica causou no seu momento. Na presentación Fuentes estará acompañado por Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia.
Abanca trae á praza de Cervantes ‘Territorio Contemporánea 2025’
ARTES PLÁSICAS. O edificio da Obra Social Abanca, situado na Praza de Cervantes, acolle até o 10 de xaneiro a exposición Territorio Contemporánea 2025. Unha proposta enmarcada na programación do festival Aberto 2025 e que permite mostrar nun mesmo espazo obras de todos os artistas que forman parte desta edición do evento, que se celebra de forma simultánea en Santiago, A Coruña, Lugo, Vigo e Ourense. A exposición pode visitarse de luns a sábado en horario de tarde, de 16 a 20 horas.
Cita en Área Central no ciclo RFG nos Barrios
CLÁSICA. A Real Filharmonía abandona o Auditorio de Galicia con este ciclo da RFG nos Barrios, e esta tarde acode até o Centro Comercial Área Central. A música comeza ás 19.30 horas cun repertorio que vai dende Mozart a Beethoven pasando por Elgar, Farrenc ou Kilar, baixo a batuta do director da Real Filharmonía de Galicia, Baldur Brönnimann.
Continúa o festival Agustín Magán
O festival de teatro afeccionado Agustín Magán continúa este venres no escenario da sala homónima, no centro sociocultural de Santa Marta. Ás 19 horas soben ao escenario da Sala Magán os actores de Teatro Pesadelo para darlle vida á peza Xa é hora. Unha actriz fracasada, unha visita inesperada e un xiro brutal na vida da protagonista nutren esta comedia.
Acrobacias e clown con 'A Serie Clopen'
O Salón Teatro compostelán acolle ás 18 horas unha nova función de A Serie Clopen, dirixida por Pablo Reboleiro que conta tamén coa dramaturxia de Clara Gayo. Acrobacias, aéreos, comedia hilarante, danza, clown e unha historia cautivadora conforman este espectáculo multidisciplinar que reflexiona, en tono de humor, sobre os retos que ten que afrontar hoxe a mocidade.
Concerto de The Orphans no Cum
Ás 21.30 horas de hoxe dá comezo no local da Fonte de Santo Antonio (número 17) Café O Cum o concerto do trío de rock e blues The Orphans. Un espectáculo de música en directo ao que como é habitual o público pode acudir baixo a premisa da entrada inversa.
