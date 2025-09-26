Aposta da USC pola saúde mental: un programa mellora o benestar de persoas maiores de 50 anos
Atende en modalidade presencial, telefónicamente ou a través dunha app aos que sofren síntomas como tristeza persistente
L.R.
Un programa breve e innovador, desenvolto cos coñecementos máis actuais en saúde mental e dispoñible en modalidade presencial, telefónica ou a través dunha app. Así se define a iniciativa impulsada polo grupo de investigación en Saúde Mental e Psicopatoloxía (Grisamp) da USC, coordinado polo catedrático Fernando L. Vázquez, e dirixido a persoas de 50 ou máis anos con malestar emocional profundo. Grisamp convida a participar no estudo a persoas que estean experimentando síntomas como tristeza persistente, perda de interese en actividades, problemas de sono, dificultades para concentrarse ou desesperanza. As dúbidas e solicitudes poden comunicarse no 640 038 592 ou escribindo a proxecto.hope@usc.es. Polo de agora, xa leva tratado máis dun cento de pacientes con resultados prometedores.
Desenvolto xunto á Universidade da Coruña e o Servizo Galego de Saúde, este é un programa psicolóxico gratuíto, financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, que combina avaliación inicial, sesións estruturadas e seguimento, mediante estratexias de eficacia contrastada adaptadas ao ritmo e ás preferencias de cada participante.
Ata o de agora, detectouse unha recuperación significativa do benestar emocional dos participantes, «cunha redución notable de síntomas como a tristeza persistente, a apatía, as dificultades de soño ou os pensamentos persistentes relacionados coa morte», sinalan.
