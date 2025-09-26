Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»

Christian Gálvez vive entre dos mundos: la televisión y la historia. «En el ámbito literario sorprende más esa polivalencia, pero... Al final, para mí no hay contradicción: tanto la pantalla como la página son solo distintos caminos para contar historias», subraya antes de viajar a Santiago en charla con EL CORREO GALLEGO.

Este viernes interviene en el foro divulgativo ‘Compostela Histórica’ (18.00 horas), en el IES Rosalía de Castro (Santiago), sede de la primera edición de estas jornadas de dos días (siguen este sábado 27) con intervenciones además de Bieito Romero, Pedro Feijóo, Julio Rodríguez, Lidia Merenciano, José Zoilo Hernández, Luis y Alejandro Paadín, Xosé Iglesias, Merche Espiño, Carmen Sanjurjo Blanco, Fernando Patricio Cortizo y Rodrigo Costoya (compostelano director de esta cita).

Su charla de este viernes se titula Jerusalén, siglo I, ¿en que incide?

Santiago es una segunda casa para mí... Quiero hablar de Jerusalén en el siglo I, del contexto histórico y social en el que se desarrollaron los hechos, y detenerme en los evangelios como un todo, no solo en un personaje. Me interesa mostrar cómo aquella ciudad era un crisol de culturas, tensiones políticas y fervor religioso, y cómo en ese escenario se tejieron las palabras y las acciones que siguen marcando nuestra memoria colectiva.

Influencia de su mujer

¿Qué le atrae de la figura del Apóstol? En 2023 fue portador de la Ofrenda en la Catedral...

Mi interés por la figura del Apóstol nace de algo muy personal. Fue mi mujer, Patricia, quien despertó en mí esa curiosidad. Ella, con su manera de vivir la fe y con la pasión con la que habla de las tradiciones ligadas a Santiago, me contagió esa necesidad de mirar más de cerca al Apóstol. Recuerdo conversaciones en casa, viajes y momentos en los que, gracias a Patricia, empecé a darme cuenta de que detrás de la figura de Santiago no solo había un discípulo de Jesús mencionado en apenas unas líneas del Evangelio, sino también un símbolo de peregrinación, de esfuerzo y de esperanza para millones de personas a lo largo de los siglos. Así que, en realidad, mi interés por el Apóstol nace del amor y de la admiración: por ella, primero, y por la historia que ella me ayudó a descubrir después.

¿Sopesó dedicarle un libro?

Sí, claro que se me ha pasado por la cabeza. A Santiago le dedicaría, sin duda, una novela, pero no en clave histórica estricta, sino más bien al estilo de Dan Brown, mezclando investigación, misterio y thriller para acercar su figura desde otra perspectiva que enganche al lector actual. Sí tengo ya cerrada mi hoja de ruta más inmediata: en noviembre publico un ensayo sobre Lucas el Evangelista, y en marzo o abril de 2026, mi siguiente novela sobre el cristianismo del siglo I, titulada He vencido al mundo. Ese proyecto continúa mi exploración literaria de esos primeros años, donde la historia, la fe y la intriga se entrelazan de una forma única y que conecta con mi anterior novela Te he llamado por tu nombre.

Sobre la era digital

En plena era digital, crecen los foros como ‘Compostela Histórica’ y las presentaciones de libros.

No me sorprende. Pienso que se debe a una necesidad muy humana: la de comunidad. Al final, leer un libro es un acto íntimo, pero hablar de él, debatirlo, escuchar al autor y sentir la emoción compartida con otros lectores es lo que lo convierte en algo trascendente. Y esa magia no la puede sustituir ningún clic ni ningún algoritmo. En un momento en el que todo parece pasar por una pantalla y en el que la inmediatez digital nos rodea, los encuentros cara a cara se convierten en un oasis. Nos recuerdan que la literatura y la historia no son solo datos o textos que consumimos, sino experiencias que compartimos, que se enriquecen con la conversación y con el calor humano.

Christian Gálvez / E. Naranjo (Efe)

«En la Catedral, sentí que no entraba solo...»

¿Qué sintió al tomar parte de la Ofrenda en la Catedral en julio de 2023?

Participar en esa Ofrenda en la Catedral de Santiago ese 25 de julio de 2023 fue una de esas experiencias que uno guarda en la memoria como un tesoro. Cuando crucé las puertas y vi la nave central de la Catedral desde un lugar privilegiado, sentí que no entraba solo: llevaba conmigo a mi familia, a mi mujer, a las niñas, a mis padres… Me sobrecogió la sensación de ser parte de algo mucho más grande que yo mismo. Fue un acto de entrega y de reconocimiento: hacia mi propia fe, hacia quienes me han sostenido en los últimos años y hacia todos aquellos peregrinos que, antes que yo, habían llegado a esa misma meta con el corazón lleno de esperanza. Y la invitación surgió a través de dos grandes amigos, José Luís Viña y Rubén Fernández.

Su tertulia de ensueño

Si pudiese unir a dos personajes históricos en una tertulia, ¿con quiénes tomaría ese café?

A Jesús de Nazaret y a Leonardo da Vinci. Tendría frente a mí al hombre que cambió la historia con la fuerza de sus palabras y la coherencia de su vida, y al genio renacentista que se adelantó siglos a su tiempo con su curiosidad insaciable. Jesús me hablaría de amor, de compasión, de cómo lo esencial suele ser invisible a los ojos (como El Principito). Leonardo, con su libreta siempre a mano, cuestionaría cada detalle, dibujando sobre la servilleta un boceto de lo que acabáramos de conversar. Me limitaría a escuchar, a dejar que uno hablara de trascendencia y otro de ciencia, que uno aportara fe y otro duda.

Libros influyentes

¿Qué dos o tres libros le marcaron de niño/adolescente?

Hay dos que recuerdo con una nitidez especial: El conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, y Caballo de Troya, de J. J. Benítez. El de Dumas me llegó gracias a mis padres, era una edición juvenil con las esquinas gastadas y el lomo torcido de tanto abrirlo. Yo apenas era un niño, pero al abrir aquellas páginas descubrí que las historias podían ser más que simples aventuras: podían hablar de justicia, de venganza, de redención. Caballo de Troya, en cambio, llegó en plena adolescencia. Aquella mezcla de ciencia, fe, misterio y relato histórico me voló la cabeza. Yo, que siempre había sentido fascinación por la figura de Jesús, me encontré con un libro que lo narraba de un modo distinto, casi cinematográfico y muy humano. Y ahí entendí que la literatura también podía ser un puente hacia lo espiritual, un laboratorio de preguntas más que de respuestas. El primero me enseñó a amar la aventura y la justicia; el segundo, a no tener miedo de explorar lo sagrado con ojos curiosos.