El fiscal jefe de Santiago, entre los cinco candidatos a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

La salida de Fernando Suanzes por jubilación tras más de una década al frente de la Fiscalía Superior de Galicia abre una nueva etapa decisiva para el futuro del Ministerio Fiscal en la comunidad. Cuatro aspirantes se unen a Antonio Roma, fiscal jefe de Santiago, en la carrera por el cargo. Cada uno de ellos acerca un perfil distinto que marcará el rumbo de la institución en los próximos años.

Los cinco candidatos

Antonio Roma, actual fiscal jefe de Santiago, presenta una candidatura basada en la experiencia y en la estabilidad. Su trayectoria incluye la dirección de la instrucción del accidente del tren Alvia en 2013, un proceso complejo con más de 32.000 páginas de sumario y gran repercusión social.

Además, participó en casos relevantes relacionados con el urbanismo y el patrimonio cultural, como el robo del Códice Calixtino. Roma apuesta por mantener la continuidad y ofrecer una Fiscalía gallega próxima y comprometida con la sociedad.

Arriba, de izquierda a derecha, Miguel Armenteros, Carmen Eiró y Román Ruiz Alarcón. Abajo Carlos Varela y Antonio Roma, el fiscal jefe de Santiago / I. López / I. Osorio / S. Álvarez y J. Prieto

Fiscal jefe de la provincia de A Coruña, Miguel Armenteros destaca por sus esfuerzos en la modernización de la administración judicial y en la lucha contra la violencia de género. Natural de A Coruña, asumió en 2024 la jefatura provincial y reivindica la implantación del expediente judicial digital para hacer una Fiscalía más ágil y eficaz.

La fiscal delegada de Medio Ambiente en Galicia, Carmen Eiró ha presentado, por su parte, una candidatura marcada por el compromiso con la protección del territorio y la legalidad ambiental. Experta en la persecución de vertidos ilegales, agresiones al patrimonio forestal y delitos ecológicos, trabaja en estrecha colaboración con los cuerpos policiales y las administraciones públicas. Es la segunda mujer en la historia de la Fiscalía gallega que opta al cargo, una dimensión simbólica importante en un contexto de creciente demanda de igualdad en los órganos de decisión judicial.

Está también en la carrera el exfiscal superior de Galicia entre 2004 y 2014, Carlos Varela, que regresa después de varios años alejado del foco institucional. En su etapa anterior destacó por la defensa de la autonomía del Ministerio Público y por la apuesta por la transparencia. Fue pionero como primer fiscal superior elegido por el Consejo Fiscal tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Carlos Varela fue fiscal superior de Galicia entre 2004 y 2014 / ALBERTO MARTÍNEZ

El quinto candidato es fiscal delegado de delitos económicos en Galicia desde este año. La candidatura de Román Ruiz Alarcón está centrada en la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción y los delitos contra el patrimonio. Natural de Ferrol, dirigió la Fiscalía de Área de su ciudad desde 2009, ampliando plantilla y competencias. Su propuesta se centra en una Fiscalía innovadora y eficaz frente a los retos económicos y financieros que afronta Galicia.

Un proceso decisivo para la Fiscalía gallega

El anuncio de la convocatoria apareció en el Boletín Oficial del Estado el 5 de septiembre, abriendo el plazo para presentar candidaturas tras la jubilación obligatoria de Suanzes al cumplir los 72 años. Ahora, la elección del nuevo fiscal superior marcará el rumbo de la Fiscalía gallega en los próximos años, influyendo en ámbitos clave como la modernización administrativa, la igualdad, la protección ambiental, la lucha contra la violencia de género y la persecución de los delitos económicos.