Máis de cen estudantes visitarán o Observatorio Astronómico María Aller da USC: que poderán coñecer?
Entre o 29 de setembro e o 2 de octubro os participantes coñecerán as dependencias e previamente recibirán unha charla sobre a historia e logros deste espazo
As xornadas coas que a USC lle dá a benvida ao seu estudantado (#BenVidaUSC) concluirán este curso 2025-26 coas visitas didácticas ao Observatorio Astronómico Ramón María Aller, do 29 de setembro ao 2 de outubro. O alto número de persoas inscritas nesta actividade organizada pola Vicerreitoría de Estudantes e Cultura foi tan elevado que se optou por ampliar o número de días ofertados. Así, o luns e o martes serán 100 os estudantes que participarán nas visitas. Para os dous últimos días, aínda non están as incricións pechadas xa que, segundo indica a Universidade, «hai que analizar os movementos de última hora da lista de agarda». No caso de que as condicións meteorolóxicas non acompañen, haberá unha segunda oportunidade do 27 ao 30 do mes de outubro.
Esta actividade, segundo indican dende a Universidade, «é unha mostra máis de como o Observatorio se está consolidando como centro de interpretación do Cosmos». En concreto, o director científico do Observatorio, José Ángel Docobo, detalla que «a enorme cantidade de visitas didácticas, diúrnas e nocturnas, tanto de escolares como de distintos colectivos, foi medrando considerablemente nos últimos anos e semella que vai ter continuidade no presente curso académico xa que só nos primeiros días de setembro se teñen recibido solicitudes dunha morea de centros educativos e asociacións veciñais, non só da contorna de Santiago».
As persoas participantes, aparte de ter acceso ás distintas dependencias con continuas explicacións, reciben previamente unha presentación na biblioteca con información sobre a historia do Observatorio, as súas funcións, os logros acadados, as relacións internacionais, temas astronómicos de actualidade, ao tempo que se contestan multitude de preguntas sobre moi diversos temas relacionados coas ciencias do espazo e os propios telescopios. «Naturalmente o nivel das charlas axústase ás idades en cada caso», matiza o profesor Docobo. Nas visitas nocturnas, obsérvanse diversos obxectos: a Lúa, planetas, estrelas dobres, nebulosas, ou cúmulos, entre outros, a través dos telescopios instalados nas cúpulas ou mediante telescopios portátiles colocados no xardín.
Incorporación dun telescopio solar
O centro, que conserva en perfecto estado de uso o refractor centenario de Ramón María Aller, mestura instrumental histórico con recentes adquisicións de telescopios e receptores. Agora, o Observatorio está no proceso de incorporar un telescopio solar para observar con todo detalle, a través de pantalla, a actividade do Sol: a granulación da fotosfera, manchas, fáculas, ou protuberancias, por exemplo, preparándose axeitadamente para a observación das próximas eclipses solares que se van producir nos anos 2026, 2027 e 2028. Esta nova adquisición está pensada así mesmo para reforzar os recursos das visitas didáctica diúrnas.
