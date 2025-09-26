Nace na USC un proxecto que procura achegar o emprendemento ás facultades
A iniciativa comeza este curso cunha fase piloto na que participan seis centros da USC, dos que catro están en Santiago
Co obxectivo de agrandar a cultura emprendedora da comunidade universitaria, este curso académico comeza a andar o programa USC Emprende. Nunha fase piloto de lanzamento integraranse seis centros, se ben a idea é que se vaian incorporando máis no futuro. No Campus de Santiago participarán Filoloxía, Ciencias Económicas e Empresariais, a Escola Técnica Superior de Enxeñaría e Ciencias da Educación e no campus de Lugo, súmanse a Facultade de Administración e Dirección de Empresas e a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.
«Imos tratar que se faga unha convocatoria anual na que estudantes de grao, posgrado ou doutoramento se poidan postular cos seus proxectos para traballar conxuntamente en espazos creados a modo de incubadora, facilitándolle a mentorización do proxecto e a formación que precisen», explicou Luis Otero, delegado do reitor para a Transferencia do Coñecemento da USC, no acto de presentación da iniciativa celebrado onte na Facultade de Ciencias da Comunicación e que estivo presidido polo reitor Antonio López. No acto tamén interviron Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia, e José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades da Xunta.
Cada centro participante contará cun Espazo Emprende, pensados como dinámicos ecosistemas de innovación para impulsar o espírito emprendedor, a creatividade e a cultura emprendedora ao longo de todo o curso académico. Están concibidos e deseñados como espazos de coworking, orientados á colaboración e equipados con mobiliario e dotación tecnolóxica de última xeración para sesións de formación, brain storming, talleres, seminarios ou mesmo encontros con persoas emprendedoras.
«Queremos ter empresarios en calquera ámbito de coñecemento»
Otero comentou ademais que xa teñen contratado un software especializado «para facer un seguimento individualizado dos proxectos».
Coa intención de distinguir o talento emprendedor entregaranse certificados, créditos e distintos premios.
Pola súa banda, Antonio López puxo o foco na idea de «trasladar ao estudantado, investigadores, profesorado e demais persoal que detrás do coñecemento universitario poden xurdir ideas que poden converterse en proxectos que xeneren emprego e que sirvan para mellorar a condición de vida das persoas». Na súa intervención, tamén quixo salientar a necesidade de «levar o programa a todas as facultades porque queremos ter empresarios en calquera ámbito de coñecemento».
Relatorio e mesa redonda
No acto interveu así mesmo José Luis Villaverde, director da AVTE, co relatorio A transferencia de coñecemento na USC, seguido da mesa redonda Ecosistema de apoio ao emprendemento universitario, na que participaron Carmen Pumariño, directora de Zubi Capital Diversity Catalyst FCRE e directiva de Startup Galicia; Mª Inmaculada López, directora de CompluEmprende da Universidad Complutense de Madrid; Inmaculada Rodríguez, directora xeral de Unirisco, e Carme Casado, responsable do Departamento de Promoción Económica e do Proxecto de Planificación Estratéxica da Axenda Urbana 2030 do Concello de Santiago.
