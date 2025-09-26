'Noites Alternas' o por qué ya no todo es salir de fiesta en Santiago: vuelve el exitoso programa alternativo de ocio nocturno
El programa de ocio nocturno alternativo tendrá lugar entre el 2 de octubre y el 28 de noviembre con cerca de treinta actividades dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años
El programa de ocio nocturno alternativo 'Noites Alternas' regresa a Santiago con una edición especial para celebrar su décimo aniversario.
Impulsado por el Concello de Santiago y la Asociación Cultural y Juvenil Itaca, tendrá lugar del 2 de octubre al 28 de noviembre con una programación de cerca de treinta actividades dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años.
Como viene siendo habitual, las inscripciones para participar en las 'Noites Alternas' se realizarán semanalmente a través del formulario que se puede encontrar en la web de Itaca.
Todas las propuestas -de carácter gratuito y de entre 15 a 50 plazas- se llevarán a cabo los jueves y viernes alternos en espacios como la sede de Itaca, el Centro Xove da Almáciga, la sede de la asociación vecinal As Brañas de Andres o en la Casa dasMáquinass.
La iniciativa, "que cada ano é un éxito rotundo, e que leva unha década demostrando que a de Compostela é unha mocidade comprometida, con intereses diversos, e con vontade de construír cidade”, promueve "un estilo de vida saúdable e un espírito crítico entre os máis novos", ha explicado la concelleira de Xuventude María Rozas durante la presentación del programa.
Programación de 'Noites Alternas'
Con motivo de la celebración del décimo aniversario de 'Noites Alternas', se ha cambiado el modus operandi habitual y, en lugar de apostar por nuevas actividades, se han elegido aquellas que tuvieron más éxito en los últimos años.
Entre ellas, se encuentra un obradoiro sobre los usos de la ortiga, que se desenvolverá el 2 de octubre; la elaboración de fajas para Palestina, otro para aprender a hacer pan y una ruta por los restos del modernismo en Santiago.
Completan el programa cursos interesantes sobre cocina, cosmética natural o bordados, así como diferentes rutas que descubren Santiago desde otras perspectivas.
