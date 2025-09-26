Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

Nuevo accidente de tráfico en Santiago. En este caso, se trata de una colisión entre un coche y una moto en la Avenida de Lugo, a la altura del número 175.

La voz de alarma fue dada en torno a las 17.35 horas de este viernes y fue, según informa 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el propio conductor de la moto el que contacta para relatar lo ocurrido. Si bien en un principio el sujeto solicitó asistencia médica, desde Urxencias Sanitarias informaron que no hay heridos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y la Policía Local de Santiago.