Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

La voz de alarma fue dada en torno a las 17.35 horas de este viernes y fue, según informa 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el propio conductor de la moto el que contacta para relatar lo ocurrido

La moto implicada en el accidente

La moto implicada en el accidente / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Nuevo accidente de tráfico en Santiago. En este caso, se trata de una colisión entre un coche y una moto en la Avenida de Lugo, a la altura del número 175.

La voz de alarma fue dada en torno a las 17.35 horas de este viernes y fue, según informa 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el propio conductor de la moto el que contacta para relatar lo ocurrido. Si bien en un principio el sujeto solicitó asistencia médica, desde Urxencias Sanitarias informaron que no hay heridos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y la Policía Local de Santiago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
  2. Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
  3. Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
  4. Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
  5. Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
  6. Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
  7. La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
  8. Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas

Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

'Noites Alternas' o por qué ya no todo es salir de fiesta en Santiago: vuelve el exitoso programa alternativo de ocio nocturno

'Noites Alternas' o por qué ya no todo es salir de fiesta en Santiago: vuelve el exitoso programa alternativo de ocio nocturno

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

"¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?": el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico

"¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?": el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico

El fiscal jefe de Santiago, entre los cinco candidatos a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

El fiscal jefe de Santiago, entre los cinco candidatos a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

Máis de cen estudantes visitarán o Observatorio Astronómico María Aller da USC: que poderán coñecer?

Máis de cen estudantes visitarán o Observatorio Astronómico María Aller da USC: que poderán coñecer?

Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura

Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura

Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo

Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo
Tracking Pixel Contents