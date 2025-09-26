Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo
La voz de alarma fue dada en torno a las 17.35 horas de este viernes y fue, según informa 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el propio conductor de la moto el que contacta para relatar lo ocurrido
Nuevo accidente de tráfico en Santiago. En este caso, se trata de una colisión entre un coche y una moto en la Avenida de Lugo, a la altura del número 175.
La voz de alarma fue dada en torno a las 17.35 horas de este viernes y fue, según informa 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el propio conductor de la moto el que contacta para relatar lo ocurrido. Si bien en un principio el sujeto solicitó asistencia médica, desde Urxencias Sanitarias informaron que no hay heridos.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y la Policía Local de Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas