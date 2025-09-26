O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino
En plena ola de recoñecementos do Estado palestino, que chegan mentres as tropas de Binyamín Netanyahu reducen a entullos Ciudad de Gaza e o masacre continuo na Franxa, o IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela aprobou esta semana en claustro un escrito en apoio ao pobo palestino, según informa o vicedirector do centro, Guillermo Fernández.
A continuación reproducimos o citado documento:
"O Claustro de Profesorado do IES Eduardo Pondal de Santiago quere manifestar o seu apoio ás conclusións do informe do 16 de setembro de 2025, titulado “Análise legal da conduta de Israel en Gaza conforme á Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio“, elaborado pola Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os territorios palestinos ocupados, baixo mandato das Nacións Unidas.
A nosa postura alíñase cos principios de convivencia, dignidade e respecto polos dereitos humanos que fundamentan o noso proxecto educativo e cos principios reitores da LOMLOE (Lei Orgánica 3/2020), que salientan a educación en valores, a igualdade entre mulleres e homes, a prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, asícomo a cultura depaz e os dereitos humanos como eixes transversais do noso sistema educativo. Como docentes, temos o deber de promover estes valores, esenciais para a adecuada formación do noso alumnado.
Consideramos que a defensa dos dereitos humanos é un piar esencial do noso labor docente. Por decencia e coherencia cos nosos valores, é o noso deber alzar a voz ante a terrible situación que está a vivir o pobo palestino".
