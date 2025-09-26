Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino / Cedida

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

En plena ola de recoñecementos do Estado palestino, que chegan mentres as tropas de Binyamín Netanyahu reducen a entullos Ciudad de Gaza e o masacre continuo na Franxa, o IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela aprobou esta semana en claustro un escrito en apoio ao pobo palestino, según informa o vicedirector do centro, Guillermo Fernández.

A continuación reproducimos o citado documento:

"O Claustro de Profesorado do IES Eduardo Pondal de Santiago quere manifestar o seu apoio ás conclusións do informe do 16 de setembro de 2025, titulado “Análise legal da conduta de Israel en Gaza conforme á Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio“, elaborado pola Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os territorios palestinos ocupados, baixo mandato das Nacións Unidas.

A nosa postura alíñase cos principios de convivencia, dignidade e respecto polos dereitos humanos que fundamentan o noso proxecto educativo e cos principios reitores da LOMLOE (Lei Orgánica 3/2020), que salientan a educación en valores, a igualdade entre mulleres e homes, a prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, asícomo a cultura depaz e os dereitos humanos como eixes transversais do noso sistema educativo. Como docentes, temos o deber de promover estes valores, esenciais para a adecuada formación do noso alumnado.

Noticias relacionadas y más

Consideramos que a defensa dos dereitos humanos é un piar esencial do noso labor docente. Por decencia e coherencia cos nosos valores, é o noso deber alzar a voz ante a terrible situación que está a vivir o pobo palestino".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
  2. Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
  3. Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
  4. Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
  5. Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
  6. Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
  7. La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
  8. Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas

Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

Nuevo accidente de tráfico en Santiago: colisión entre una moto y un coche en la Avenida de Lugo

'Noites Alternas' o por qué ya no todo es salir de fiesta en Santiago: vuelve el exitoso programa alternativo de ocio nocturno

'Noites Alternas' o por qué ya no todo es salir de fiesta en Santiago: vuelve el exitoso programa alternativo de ocio nocturno

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

O IES Eduardo Pondal de Santiago lanza un escrito en apoio ao pobo palestino

"¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?": el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico

"¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?": el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico

El fiscal jefe de Santiago, entre los cinco candidatos a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

El fiscal jefe de Santiago, entre los cinco candidatos a dirigir la Fiscalía Superior de Galicia

Máis de cen estudantes visitarán o Observatorio Astronómico María Aller da USC: que poderán coñecer?

Máis de cen estudantes visitarán o Observatorio Astronómico María Aller da USC: que poderán coñecer?

Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura

Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura

Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo

Accidente en la AP-9 cerca de Santiago: un camión con mercancía peligrosa choca contra un turismo
Tracking Pixel Contents