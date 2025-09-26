Caamaño destaca ante 2.500 oftalmólogos las 650 operaciones de ojo a nonagenarios realizadas el año pasado

Ante más de 2.500 congresistas participantes en el 101º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología que se reúnen estos días en Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer que Oftalmología es una de las especialidades en las que más ha aumentado la cifra de intervenciones a mayores de 90 años en el Sergas, 651 en total durante el año pasado.

En una inauguración a la que también acudió el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, indicó que el avance de la técnica y la capacidad resolutiva han hecho posibles que durante el primer semestre se llevaran a cabo otras 376 operaciones oftalmológicas en esta franja de edad, algo muy a tener en cuenta ante el progresivo envejecimiento de la población y frente al que instó a los oftalmólogos a ofrecer respuestas frente a la incidencia creciente de las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular.

Renovación de equipos

Caamaño aseguró que el Sergas trabaja en ello renovando equipos en los hospitales y en los centros de atención primaria, pero también con otras medidas pioneras como un proyecto que busca medir el impacto real de los tratamientos innovadores de la sanidad pública en la evolución y calidad de vida de los pacientes con degeneración macular asociada a la edad.

Mencionó asimismo el proyecto Tartaglia, mediante el que se explora la utilización de algoritmos para el diagnóstico de la retinopatía diabética.

El servicio de Oftalmología, respecto al que el conselleiro destacó en declaraciones a los periodistas su gran nivel, tanto a nivel autonómico como estatal, es en nuestra comunidad uno de los que presenta mayor actividad quirúrgica, con un total de 29.000 intervenciones en el último ejercicio, lo que supone casi 1.400 más que el anterior, mientras que en el primer semestre de este año se han contabilizado ya casi 16.000 operaciones.

Apuesta por la sanidad pública gallega

Tras animar a los jóvenes profesionales a que apuesten por trabajar en la sanidad pública gallega, quiso valorar la apuesta por la formación y por la investigación que llevan a cabo la Sociedad Española de Oftalmología y su homóloga en Galicia.

Antes de la inauguración del encuentro, tanto el presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, José Manuel Benítez del Castillo, como el presidente del comité local del congreso, Ramón Lorente, tuvieron palabras de recuerdo para el fallecido Manuel Sánchez Salorio, así como de agradecimiento por la acogida en Santiago.

En cuanto al contenido de esta cita profesional, en la que se pretende promover el intercambio de conocimientos y experiencias, la programación hasta este sábado incluye conferencias magistrales, mesas redondas y sesiones de comunicaciones libres, centradas en la práctica oftalmológica actual.

Estrabismo y glaucoma

Además, habrá sesiones de subespecialidad en áreas como Estrabismo, Oftalmología Pediátrica y Neurooftalmología, Superficie Ocular y Córnea, Uveítis y Glaucoma, configuradas como un espacio de actualización y profundización en estos campos específicos.

Entre las ponencias, la de Rosario Gómez de Liaño centrada en el Estrabismo asociado a la edad, donde se discutirán los desafíos y o la de Luis Fernández-Vega sobre El porqué de los Segmentos Intracorneales en Queratocono: 20 años de investigación, sobre los avances en el tratamiento de esta dolencia.