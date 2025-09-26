Santiago ya presentó el recurso para intentar la declaración como zona de alquiler tensionado

Tras la negativa de la Xunta a declarar Santiago como zona de mercado de alquiler tensionado, Raxoi activó una doble vía. Por un lado, presentó un recurso de reposición contra la decisión y, por otro, se comprometió a reformular la documentación remitida para justificar que se cumplen los requisitos que exige la ley para limitar la subida del precio de los alquileres. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, desveló ayer en el pleno que el recurso fue presentado ya el pasado 5 de septiembre y que la administración gallega tiene un mes para contestar.

En respuesta a una interpelación de la concelleira Mercedes Rosón, Lestegás aclaró que están a la espera de la resolución sobre este recurso para reformular la documentación, aunque en paralelo ya «adaptamos la memoria justificativa y recogimos datos complementarios».

Rosón cargó contra los obstáculos de la Xunta para aprobar la petición de Santiago de imponer un tope a la subida de los alquileres. Pero censuró que, tras la negativa, el Gobierno local no haya acelerado los pasos para reformular la documentación. «Da la sensación de que estuvieron echando balones fuera unos y otros», aseguró.

Negativa en agosto

La declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado volvió a principios de agosto a la casilla de salida. La Xunta de Galicia rechazó definitivamente la solicitud formulada por el Concello al considerar que Raxoi no había aportado la documentación requerida para establecer esta medida en la capital gallega, con la que se podría establecer un tope a la subida del precio de los alquileres en manos de grandes propietarios o de las nuevas viviendas que salgan al mercado.

Nuevo documento

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) había solicitado al Concello a principios de julio la elaboración de un nuevo documento de diagnosis de la situación del tensionamiento en el mercado residencial del municipio y la corrección de otras "deficiencias". EL IGVS reprochaba al Ayuntamiento que el informe, realizado en la Universidade de A Coruña, aportase datos de un conocido portal inmobiliario para justificar la subida de precios. Como recordó ayer Lestegás, el documento también incluía datos de organismos oficiales por lo que el Concello consideró en su momento que no era necesario reformularlo. Pero en agosto la Xunta, dio por desistida la solicitud "ao non dar resposta válida ao requirimento" para enmendar y completar la documentación presentada. El rechazo no fue definitivo, ya que el Gobierno autonómico aclaró que Raxoi "poderá volver a presentar a solicitude coa documentación solicitada para que poida ser tramitada adecuadamente". El pasado 4 de septiembre, tras una reunión con técnicos del IGVS, el Concello de Santiago anunciaba que volvería a intentar la declaración de la ciudad como zona de alquiler tensionado activando la doble vía, recurso y reformulación de la documentación.