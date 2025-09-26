Raxoi aprueba el recargo del 50% al IBI de las viviendas que estén vacías

El pleno de Santiago, con los votos de BNG, CA, PSOE y ediles no adscritos, dio este jueves luz verde a una ordenanza que permitirá aplicar un recargo de entre el 50 y el 150% al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos inmuebles que estén desocupadas sin causa justificada, mientras que el PP vota en contra al reprochar que la única idea de los grupos de izquierda para movilizar vivienda sea «subir impuestos» y «castigar» a los ciudadanos. El pleno aprobó esta medida en el marco de un expediente ‘paraguas’ que modifica varias ordenanzas, como el IBI pero también otras como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Una de las principales novedades es el aumento del gravamen a los inmuebles desocupados en aquellos casos en los que mantengan esa condición durante dos o más años y cuya propiedad sea titular de cuatro o más inmuebles. El concejal de Hacienda, Manuel César Vila, defendió que la propuesta del IBI «no es una subida» sino un «recargo» para incentivar el mercado de la vivienda es uno de los «principales problemas» de la ciudadanía en Santiago.

Desde el grupo de no adscritos, Mercedes Rosón respaldaba la propuesta pero pedía al resto de grupos ser «conscientes del alcance real» porque esta medida repercutirá «solo en una parte» de las 6.000 viviendas desocupadas. Además, la edil apuntó que requiere de trámites previos por lo que «no tendrá efectos a corto plazo» y decir «otra cosa es generar titulares engañosos». Rosón apuntó también la necesidad de que la Xunta desarrolle la Ley de Vivienda, concretamente en lo referido a «ampliar la definición de vivienda vacía», relacionándola con las «alrededor de 1.300 personas solicitantes de vivienda pública» en la ciudad.

Desde el PSdeG, Marta Abal también respaldaba la idea «ante la evidente tensión del mercado de alquiler», y alababa la bonificación de la vivienda de promoción pública «con carácter permanente» pero lamentaba la «falta de diagnóstico» sobre la realidad de la vivienda vacía en la ciudad para «acotar bien la realidad» y así «orientar claramente» la medida. Para la socialista es «imprescindible» un estudio sobre las viviendas que entrarían en esta categoría dado que, de lo contrario, sería «matar moscas a cañonazos».

Frente a ello, el líder del PP en Santiago, Borja Verea, coincidía con el resto de fuerzas en Raxoi en la necesidad de tomar medidas para mejorar el acceso a la vivienda, pero subrayaba que en su grupo no comparten que para ello «la única solución sea subir impuestos» y «castigar» a los ciudadanos. El dirigente del PP compostelano sostuvo que la obligación del gobierno local sería impulsar iniciativas que consiguiesen «movilizar la vivienda vacía y devolverla al mercado» a través de «incentivos» o promociones.

Entre las propuestas de los populares, Borja Verea hizo referencia a la posibilidad de «bajar impuestos a quienes destinen su vivienda al alquiler a precio asequible», dar «subvenciones para la rehabilitación» de las viviendas antiguas, agilizar las licencias urbanísticas o «dar seguridad» a los propietarios que pongan su vivienda en el alquiler. Por último, Verea también se preguntaba en el pleno «para qué» quieren los miembros del gobierno local recaudar más impuestos si no son «capaces» de gastar los fondos de que dispone.