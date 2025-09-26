Cóctel solidario en Santiago de la Obra Social Pediatría para niños del CHUS

La Fundación Laboral de la Construcción de Santiago acoge mañana, a partir de las 12:00 horas, la segunda edición del cóctel solidario organizado por la Obra Social Pediatría, y en el que se darán cita profesionales sanitarios, familias de pacientes pediátricos del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, colaboradores y personas solidarias que contribuyen a mantener este proyecto.

El encuentro será conducido por Ramón Castro, maestro de ceremonias junto al jefe del Servicio de Pediatría del CHUS, Federico Martinón, y contará también con la presencia de autoridades locales y del ámbito sanitario.

Juegos, magia y propuestas científicas

Los niños disfrutarán de un espacio especialmente diseñado para ellos, en el que juegos, magia y propuestas científicas serán los grandes protagonistas. Entre ellas, un hospital de ositos y un taller de extracción de ADN, mediante el que podrán acercarse a la ciencia de forma lúdica y participativa.

Los fondos recaudados con este evento, junto a las aportaciones que se reciban se destinarán íntegramente a los programas de la Obra Social Pediatría, en la que participa activamente todo el personal de Pediatría del CHUS.

Se pueden aportar donativos mediante la fila cero en ES74 2080 0300 8530 4557 0054 o vía Bizum Código 05015.