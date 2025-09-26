Descubren en Santiago que la terapia para el TDAH influye en los sentidos

El tratamiento más común para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no solo mejora los síntomas conductuales, sino que influye en la forma en la que los afectados procesan los estímulos sensoriales. Un hallazgo fruto del trabajo liderado por el Grupo Genomics and Bioinformatics del Cimus de la USC y en el que han participado el Grupo de Investigación en Cognición, Neurodesarrollo y Género y el Grupo de Farmacogenómica y Descubrimiento de Medicamentos (GenDeM) del IDIS, con una revisión sistemática de estudios europeos, analizando 600 publicaciones.

Los resultados confirman que el metilfenidato (MPH), el fármaco más utilizado para tratar el TDAH, mejora el equilibrio y normaliza la percepción del dolor, aunque puede deteriorar la capacidad para discriminar olores.

Biomarcadores farmacogenéticos

«Ningún estudio europeo había abordado hasta ahora cómo los biomarcadores farmacogenéticos influyen en la respuesta sensorial al metilfenidato. Nuestro trabajo abre una línea prometedora hacia tratamientos más personalizados», explica Montse Fernández Prieto, que lidera el Grupo de Investigación en Cognición.

El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más común en niños y adolescentes. Sus síntomas principales, déficit de atención y/o impulsividad e hiperactividad, afectan al rendimiento escolar, la vida familiar y las relaciones sociales. Algunos pacientes también tienen alteraciones en el procesamiento sensorial.

Percepción más ajustada del dolor

Esta investigación muestra que el metilfenidato tiene efectos concretos sobre los sentidos. A nivel de audición, el ruido blanco mejora el rendimiento en tareas cognitivas en pacientes tratados. A nivel de equilibrio, mejora el control postural y la estabilidad corporal y, en cuanto al dolor, permite una percepción más ajustada frente a personas no tratadas, que tienden a sentir menos dolor de lo habitual. Con el olfato, se observa una peor discriminación de olores.