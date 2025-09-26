"¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?": el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
El presidente de la asociación Fonseca denuncia que esta semana "os visitantes decidiron espera na Rúa da Conga, por onde obrigatoriamente temos que pasar os que vivimos na zona vella"
Molesto ante una situación que le resulta del todo incomprensible, el presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Roberto Almuíña, denuncia que los visitantes que quieren acceder a la Catedral de Santiago se autogestionan para guardar la cola sin que nadie establezca el más mínimo control, y asegura que "esta semana, quizáis por azar, decidiron esperar na Rúa da Conga". Una calle por la que obligatoriamente tienen que pasar con sus vehículos los vecinos de la zona monumental que quieren salir, con el consiguiente perjuicio.
En conversación con EL CORREO GALLEGO, recuerda que "o Smartiago pretendía xestionar os fluxos de vehículos e de persoas, pero da afluencia de visitantes á Catedral, sobre todo polas mañás nestes meses de gran afluencia de turistas, non se encarga ninguén".
Sin sistema de cita previa
Algo insólito desde su punto de vista, sobre todo porque "en calquera aeroporto xestiónanse colas desta categoría, as cintas ordenan o fluxo de persoas, non é complicado". También le llama la atención el hecho de que la Catedral no cuente con ningún sistema de cita previa que facilite el acceso de la gente a la misma.
"A día de hoxe as entradas para calquera concerto ou mesmo para o acceso á praia das Catedrais encárganse por internet con antelación, e en Santiago non hai cita previa", señala Almuíña, apuntando que desde su punto de vista esta situación lo que provoca es un "maltrato ao visitante e, consecuencia diso, tamén para os veciños polos problemas que nos ocasiona aos que temos que pasar por alí".
Incide en que esta semana se han producido colas en la Rúa da Conga, pero que la situación se repite a diario en la zona de Praterías, donde "sempre hai xente parada, e iso cando non está un furgón da Policía Nacional alí e dificulta aínda máis o tráfico".
Roberto Almuíña destaca además las dificultades que tienen los vecinos del casco monumental para atravesar lugares como A Quintana, "onde teñes que interromper e pasar polo medio dos que están na cola varias veces ao día".
"Turismo mal xestionado"
Afirma que cuando ha puesto el tema en conocimiento de la Catedral, "o que se nos di é que as colas de fóra do templo non son competencia súa" y, en cuanto al Concello, se pregunta si "hay alguén ao volante en Raxoi?", ya que asegura que están cansados de trasladar sus quejas sin que se les proponga ninguna solución. Cree que "ou ben non se enteran do que pasa a cinco minutos camiñando dos seus despachos ou ben non se queren enterar".
El presidente de la asociación Fonseca quiere también dejar claro que por su parte no hay un rechazo al turismo, sino a este tipo de "turismo mal xestionado, un rexeitamento á falta de xestión deste tipo de visitantes", excursionistas que vienen a visitar Santiago pero que "non están en ningún dos hoteis da cidade".
