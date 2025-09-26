Los tesoros de la Catedral de Santiago se verán en el Meadows Museum de EEUU

Una parte representativa de los tesoros de la Catedral de Santiago se verán en el Meadows Museum de Dallas, EEUU entre los meses de febrero y mayo de 2027. Dicha exposición reunirá valiosas e piezas del templo románico compostelano, gracias al acuerdo presentado este jueves, firmado por la Fundación Catedral de Santiago y la citada pinacoteca estadounidense dedicada al arte y la cultura española y dependiente de la Meadows School of the Arts at Southern Methodist University (SMU).

Colaboración estrecha

Al acto de presentación del citado convenio, desarrollado en la Cripta del Pórtico de la Gloria, acudieron el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo; el director del Museo Catedral de Santiago, y Ramón Yzquierdo; los representantes del Museo Meadows como su directora,: Amanda W. Dotseth, o el decano de la escuela vinculada a esa institución, Sam Holland, entre más personas asistentes, como Linda P. Custard, Trustee emérita de la SMU; Stacey McCord, jefa del Consejo del Meadows; Janet Kafka, cónsul honoraria de España en Texas, y Peter Miller, presidente de la Fundación Meadows.

Selección «muy especial»

Esta selección «es muy especial», según monseñor Prieto y su contenido se decidió bajo la dirección científica de Dotseth e Yzquierdo, y reunirá «alrededor de 70 piezas», entre restos arqueológicos, esculturas, pinturas, manuscritos, orfebrería medieval, relicarios manuscritos...

«Esta historia jacobea que es historia de peregrinos, historia y memoria de arte, de cultura y de fe, es la que será el relato que, a través de una selección muy especial de piezas de las colecciones de esta Catedral compostelana, se transmitirá al público que visite el Meadows Museum durante el próximo Año Xacobeo, en 2027», explicó el Arzobispo de Santiago durante su intervención.

Protagonistas del convenio entre la Catedral de Santiago yel Meadows Museum de Dallas, EEUU. / Cedida

Esculturas del Maestro Mateo

Destacan algunas esculturas del Maestro Mateo (autor del Pórtico de la Gloria), como su San Mateo, los Caballos de los Reyes Magos, o el Rey David, entre otros trabajos. En Dallas se exhibirán también obras como Santiago Peregrino, imagen de Iohannes Roucel, el relicario de Santiago Alfeo (atribuido a Rodrigo Eans) y la cruz del arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda. Además de la citada exposición al otro lado del charco, el acuerdo contempla la edición de un libro, un simposio internacional, un ciclo de conferencias y presentaciones académicas «y programas educativos en estrecha colaboración de ambas instituciones», entre otras actividades.

Puente diplomático e intelectual

«A través de esta colaboración construimos un puente tanto diplomático como intelectual entre Santiago y Dallas, algo capaz de inspirar y unir a todos», aseguró Amanda W. Dotseth, directora del citado museo norteamericano, expresándose en un correcto castellano durante una presentación que reunió a cerca de medio centenar de asistentes.

Desde hace tres años, EEUU es el país extranjero que más personas peregrinas aporta al Camino.