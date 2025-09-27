Las 2.558 vacas de Santiago: "Tenemos más que Boqueixón"

Según la encuesta Efectivos e explotacións de gando bovino del Instituto Galego de Estatística (IGE), el municipio de Santiago entró en 2025 con un total de 4.800 cabezas de vacuno en su territorio, de las que 2.558 son vacas y el resto, terneros y bueyes. Y dentro de las vacas, el IGE detalla que hay 1.587 de leche y 971 de carne repartidas en un total de 212 explotaciones.

Es muy probable que, con estas cifras, la capital gallega jamás recupere la condición de epicentro ganadero que tuvo en un pasado no tan lejano —años 50 y 60—, cuando celebraba sus ferias semanales en la carballeira de Santa Susana y contaba con vaquerías de leche en zonas hoy engullidas por el asfalto. Sin embargo, tampoco hay que despreciar una actividad ganadera que genera alimentos de proximidad y riqueza en el rural. En Santiago sobreviven algunas granjas bien dimensionadas, algunas emergentes y al nivel de otras de municipios más ganaderos como los vecinos Trazo, O Pino o Touro, por citar tres ejemplos.

Vaca de leche en una explotación de Santiago. / Martín García Piñeiro

«Santiago é moi grande»

La granja más grande de todas es la que dirige Santi Rey en Vilamaior (Lavacolla). Este ganadero heredó una explotación de una veintena de vacas "hace 20 años" y hoy suma unas 560 cabezas, 300 de ellas en ordeño. El suyo es uno de los ejemplos de apuesta por el rural y el sector, algo que puede resultar chocante a escasos 8 kilómetros en línea recta del Obradoiro y a pocos metros del Camino, en un entorno donde todos viven del turismo.

"Santiago es un municipio muy grande», lo que a su juicio explica el elevado número de vacas que sigue teniendo."Tenemos más vacas que Boqueixón", el concello vecino de gran tradición agraria. En concreto, hay 377 reses más.

"Santiago llega por un lado a Sigüeiro, por otro a Portomouro... Son muchas parroquias y mucha extensión", añade Rey. En total, 220 kilómetros cuadrados que doblan los 109 de Vigo o los 118 de Pontevedra. A Coruña no llega ni a 40. Por eso, las 2.558 vacas compostelanas son una multitud al lado de las 7 que registra el IGE en el municipio herculino, las 24 ourensanas o las 60 viguesas. Entre las siete ciudades, solo Lugo tiene más cabezas que la capital gallega, 8.799, pero en un territorio mucho más amplio, por encima de 300 kilómetros cuadrados.

Además, se produce otro fenómeno curioso: en Santiago aumentó la cabaña ganadera en el último año, de 2.509 a 2.558 vacas —con ocho explotaciones menos—, fenómeno que no se produce ni en Lugo ni en Boqueixón.

Terneras de recría de Míguez. / Martín García Piñeiro

«Mi abuelo ya tenía vacas"

Una de esas esquinas del municipio de Santiago, la más alejada del centro, es la parroquia de Cesar. Estos días hierve de actividad con el ensilado de maíz para la explotación de Jorge Míguez, la segunda mayor del concello con 205 vacas en ordeño —vende la leche a Entrepinares— y 460 cabezas en total.

"Mi abuelo tenía unas vacas y yo seguí con la explotación", explica Míguez, que a sus 43 años modernizó la granja láctea y multiplicó su dimensión, en otro ejemplo de emprendimiento en el rural compostelano. Hace solo cinco años estrenó instalaciones nuevas, diseñadas bajo criterios de bienestar animal, que saca adelante junto a dos empleados. Podría ampliar incluso más, pero se enfrenta a otro problema: falta mano de obra.

Míguez explica que hay otras explotaciones en la zona, pero más pequeñas, de 10 a 20 vacas, la dimensión habitual en el municipio. La media de cabezas por explotación en Santiago en 2023 era de 14, según datos oficiales del Portal de Transparencia de la Xunta. Lejos de Frades (53) o Mazaricos (48).

Juan Otero, con sus vacas en Nemenzo. / Martín García Piñeiro

«Quedamos pocos»

Tomando como referencia Cesar, al otro lado de la AP-9, en Paradelas (Nemenzo), Juan Otero cría medio centenar de vacas de carne en una extensión de diez hectáreas. Rubias gallegas, pirenaicas y otras razas de alta calidad, criadas a base de pasto y que nutren a la carnicería y a la restauración local. Ternera que vive "un buen momento de precios", admite, aunque Otero recuerda que también subieron los gastos: "Todo se encareció". Él es de los que está incrementando la explotación en estos últimos años.

La suya es posiblemente la mayor explotación de vacuno de carne de Santiago, aunque hay otras también profesionalizadas. En el vecino Busto, por ejemplo, una con una treintena de cabezas que además tienen carnicería. En todo caso, Otero lamenta que no haya más: "Quedamos pocos en esto".