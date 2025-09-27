Adega celebra en Santiago sus 50 años en defensa de la tierra

Con motivo de su 50 aniversario, Adega ha instalado en el Paseo de la Alameda hasta el 7 de octubre una exposición que, bajo el título 50 anos coidando a terra, repasa la trayectoria de la asociación en defensa del medio ambiente gallego a lo largo de estas cinco décadas.

Tras pasar por localidades como Carballo, Muros, Arzúa y Valdoviño, la muestra recala ahora en Compostela, y donde ayer fue recorrida por la alcaldesa de Santiago y varios miembros de la corporación municipal.

Goretti Sanmartín felicitó a la entidad por su «traballo absolutamente imprescindible para artellar o tecido en defensa do territorio galego».

Programa de actividades paralelo

La muestra se completará con un completo programa de actividades de educación ambiental y de reflexión por la defensa de la tierra, que se llevarán a cabo hasta el próximo 7 de octubre en diferentes puntos de la capital gallega.

La regidora municipal destacó el papel de las personas que, «con valentía, xenerosidade e compromiso», crearon hace cincuenta años una iniciativa que fue creciendo hasta convertir Adega en la organización «de referencia do ecoloxismo galego». «Se non existise, habería que inventala», subrayó, y apeló a seguir con fuerza hacia el futuro por «cincuenta anos máis de defensa da terra».