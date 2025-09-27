Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adega celebra en Santiago sus 50 años en defensa de la tierra

Una exposición en la Alameda repasa la trayectoria de la entidad

Miembros de la corporación municipal de Santiago visitaron este viernes la exposición de Adega en la Alameda

Miembros de la corporación municipal de Santiago visitaron este viernes la exposición de Adega en la Alameda / Cedida

Con motivo de su 50 aniversario, Adega ha instalado en el Paseo de la Alameda hasta el 7 de octubre una exposición que, bajo el título 50 anos coidando a terra, repasa la trayectoria de la asociación en defensa del medio ambiente gallego a lo largo de estas cinco décadas.

Tras pasar por localidades como Carballo, Muros, Arzúa y Valdoviño, la muestra recala ahora en Compostela, y donde ayer fue recorrida por la alcaldesa de Santiago y varios miembros de la corporación municipal.

Goretti Sanmartín felicitó a la entidad por su «traballo absolutamente imprescindible para artellar o tecido en defensa do territorio galego».

Programa de actividades paralelo

La muestra se completará con un completo programa de actividades de educación ambiental y de reflexión por la defensa de la tierra, que se llevarán a cabo hasta el próximo 7 de octubre en diferentes puntos de la capital gallega.

La regidora municipal destacó el papel de las personas que, «con valentía, xenerosidade e compromiso», crearon hace cincuenta años una iniciativa que fue creciendo hasta convertir Adega en la organización «de referencia do ecoloxismo galego». «Se non existise, habería que inventala», subrayó, y apeló a seguir con fuerza hacia el futuro por «cincuenta anos máis de defensa da terra».

