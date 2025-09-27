La Alameda se tiñe de verde con mil participantes en la andaina solidaria Santiago en marcha contra o cancro

Gran ambiente festivo el que se vivió esta mañana en una Alameda compostelana teñida de verde, con una cuarta edición de la andaina solidaria Santiago en marcha contra o cancro que congregó a casi mil personas en apoyo de “los pacientes, las familias y la investigación” en la lucha contra esta enfermedad, tal y como apuntaron desde la AECC de Santiago.

Entidad que el año pasado destinó en la provincia de A Coruña más de 2,25 millones de euros en investigación, de los cuales casi 2 millones recayeron en científicos que desarrollan su labor en la capital gallega, y que según destacaron sus representantes este sábado, ese respaldo es posible “gracias a iniciativas como estas y a todos los que están hoy aquí”.

Grandes avances en investigación

Al inicio de una andaina en la que participaron varios miembros de la junta local compostelana de la Asociación Española Contra el Cáncer, como su vicepresidenta, Ana Peinó; Nerea Arceo, Pablo Matilla y Luz Casas, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recalcó la importancia de esta cita por lo que significa de sensibilizar sobre esta dolencia y la investigación en este campo, ya que “moitas das cuestións nas que levamos avanzado de forma que permitan ter unha vida digna con cancro, que moita xente poida ter tratamentos despois de diagnósticos importantes, fanse gracias á solidariedade coa AECC”.

Tampoco quisieron perderse la ocasión de mostrar su apoyo a la asociación representantes de los diferentes grupos municipales y de los centros de investigación con sede en Santiago, como José Luis Labandeira, director adjunto del Cimus de la USC, o Rafael López, jefe de Oncología Médica-Oncomet del CHUS y presidente de Aseica. Todos ellos compartieron una espléndida mañana lúdica y deportiva, marcada por el apoyo a la investigación oncológica y al mantenimiento de los distintos servicios gratuitos de apoyo y acompañamiento que ofrece la AECC a pacientes y familiares, ya que todos los fondos recaudados con esta propuesta se destinarán a ello.

Feria divulgativa Ciencia para todos

Tras el recorrido de cinco kilómetros por el Paseo Central de la Alameda, los asistentes tuvieron ocasión de acercarse a la labor que realizan los investigadores, de la mano de la feria divulgativa Ciencia para todos. Una propuesta en la que se puede participar en divertidos talleres y experimentos realizados por científicos del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus) de la Universidade de Santiago, así como por los grupos Oncomet, Cardiochus y por miembros del Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, con la vista puesta en despertar vocaciones científicas entre los más pequeños, además de acercar la ciencia a la ciudadanía.

Entre los talleres interactivos en los que pudieron adentrarse, desde medición de constantes vitales y práctica de RCP hasta técnicas básicas de laboratorio o cómo descubrir el ADN y pigmentos de las plantas, pasando por la experimentación con microcápsulas o nociones básicas para comprender los efectos de la radiación solar.

Respaldo de 25 personas voluntarias de la AECC en Santiago

Una cuarta edición de esta inicitiava solidaria con la que, en palabras de Ana Peinó, lo que busca la AECC de Santiago es ofrecer “un día de deporte para toda la familia en el que poder bailar, caminar y disfrutar con los amigos”, puesto que la jornada culminó con una sesión de zumba a cargo de la profesora de ejercicio físico de la entidad Noemí Sanmartín, además del agradecimiento por parte de la entidad a las más de 25 personas voluntarias de la entidad que se volcaron en este proyecto.

Santiago en marcha contra o cancro ha contado con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Solán de Cabras y HM Hospitales, y la colaboración del Clúster del Deporte Gallego, Cimus, Universidade de Santiago, Oncomet, Cardiochus, Farmacia del área sanitaria compostelana, Concello de Santiago, El Corte Inglés, Vimbio Corp, Gesca Hoteles, Eurobanan, Cousalinda, Caetano Fórmula, Tempos e Menssana, Abeiratúa, Quincemil, Radio Galicia Cadena SER, Radio Líder, La Voz de Galicia y EL CORREO GALLEGO.