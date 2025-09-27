Bob Pop, estrella de la feria de libros Selic, que se abre en Santiago el día 3 de octubre

La feria Selic 2025 (Semana do Libro de Compostela) se va a celebrar en Santiago del viernes 3 de octubre al domingo 12 en la Praza da Quintana, con su habitual carpa gigante cubierta, que ya se está instalando para albergar 24 stands, un escenario y dos áreas extra (una de talleres; otra de carácter infantil). Así, informaron de ello ayer en la rueda de prensa celebrada en Raxoi, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la nueva directora artística de la Selic, Lorena Conde (suple a Camilo Franco ).

Teresa Moure, Faia Díaz, Eva Veiga...

El televisivo Bob Pop es la estrella de la nueva edición de la Selic. Andrea Nunes Brións, Eli Ríos, Gemma Ruiz Palà, Teresa Moure, Faia Díaz y Eva Veiga, también son parte de la lista de protagonistas. Además, toman parte entidades y editoras como Através, Hugin e Munin, Irmás Cartoné, Alvarellos, Cuarto de Inverno o Rodolfo y Priscila; junto a librerías como Lila de Lilith, Pedreira o Numax; y bibliotecas como la Ánxel Casal o la Xosé Saramago; e instituciones como el Consorcio de Santiago,la USC o el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y Lorena Conde, directora de Selic / Cedida

Adelanto el domingo

Como adelanto, la Selic, organizada por el Concello de Santiago, lanza una iniciativa llamada Compostela le no Obradoiro, programada para mañana domingo, de 12 horas a 13 h. «Quere resignificarse o uso do Obradoiro» y hacer de esa plaza un área de lectura puntual. Esta idea contará con una intervención de la librera Lola Puerta, que se acaba de jubilar y que este mismo año fue pregonera de la feria del libro de Santiago hecha en mayo (organizada por la Xunta de Galicia y la Federación de Librerías).

Vieites, Rozas, García y Giráldez. / Cedida

‘Noites Alternas’ en la A. C. Itaca

El programa de ocio nocturno alternativo Noites Alternas celebra diez años con una programación de 26 actividades. Así lo indicó ayer en Raxoi la concelleira María Rozas al presentar ese plan, acompañada por Sara Vieites, Carme García y Carme Giráldez, las dos últimas, responsables de la Asociación Cultural e Xuvenil Itaca, donde han relevado tras diez años a Vieites.

Del 2 de octubre al 22 de noviembre, habrá actividades socioculturales en la sede de esa asociación, en la rúa do Pombal; en la sede de la asociación vecinal As Brañas de Andrés, en Vista Alegre; en el Centro Xove de la Almáciga, y en la Casa das Máquinas (el nuevo espacio de Galeras). Son propuestas gratuitas que ofrecen entre 15 y 50 plazas. Las inscripciones para participar deben hacerse desde el lunes de la semana propia en que se hace cada actividad, basta para ello visitar la web Itaca.gal.