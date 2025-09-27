A Coruña empieza a aplicar la tasa turística este lunes; Santiago arranca el miércoles

La tasa turística, de entre 1 y 2,5 euros, 'arranca' la próxima semana en Compostela y A Coruña. El Ayuntamiento coruñés empieza a aplicarla a partir de este lunes 29 de septiembre, mientras que Santiago, donde la tasa está actualmente judicializada tras el recurso contencioso administrativo presentado por la Unión Hotelera -que pedía como medida cautelar la suspensión de la puesta en marcha de este impuesto-, la instaura desde el próximo miércoles.

Un recurso para el que la asesoría jurídica de Raxoi ultima sus correspondientes alegaciones. Precisamente, este mismo sábado, la alcaldesa Goretti Sanmartín ha avanzado que será el lunes cuando el Concello, que ve el impuesto como una herramienta social pensada para que las personas que pernoctan hagan "una pequeña aportación para colaborar en el desarrollo de un modelo turístico sostenible", las presente.

Raxoi insiste en que no se trata de una tasa turística, sino de una recarga municipal al impuesto gallego a las estancias en alojamientos turísticos. Supondrá que las personas que visiten Compostela deberán pagar un impuesto a la estancia por día de entre 1 y 2,5 euros, como en la ciudad herculina, por hasta un máximo de cinco días.

Los alojamientos son los encargados de cobrar a las personas que se alojan el importe correspondiente de recarga municipal, que se establece según un cuadro de tarifas en función del tipo de alojamiento. Para la autoliquidación y pago de la recarga municipal, se establecen dos períodos: del 1 al 20 de enero, en el que se pagará el importe correspondiente al semestre que va del 1 de julio al 31 de diciembre anterior, y del 1 de julio al 20 de julio, en el que se pagará la parte correspondiente al primer semestre.

Habrá excepciones para algunos visitantes, como las estancias por motivos de salud, por la participación en una competición deportiva oficial, por ser menores o por estancias en albergues juveniles o públicos de la Xunta.

Frente a la defensa de que la medida es "justificada", la Unión Hotelera afirma que la propuesta municipal no acredita la "necesidad concreta" de la recarga que exige la normativa autonómica y que emplea "datos dispersos". También señala que el sector ya contribuye "sustancialmente" a la financiación municipal y que no se han calculado los costes reales de los servicios turísticos.

Turistas en las calles de Santiago durante una de las jornadas del puente / Jesús Prieto

Las claves de la tasa en A Coruña

En el caso de A Coruña, la tasa oscilará entre un euro y un máximo de 2,5 euros por persona visitante y pernocta, vinculando la medida con una mayor ocupación hotelera y más cruceros. Desde el Ayuntamiento esgrimen el mismo objetivo que en Santiago: hacer frente a los gastos que se derivan del flujo de visitantes que se recibe y en base a la Ley de la Xunta de Galicia sobre las estancias turísticas en la comunidad autónoma.

El Consistorio alega que la ciudad recibe desde hace décadas un "flujo creciente de visitantes" que llega a suponer, sostienen, "un 12% adicional de la población residente" y que los ingresos derivados de este recargo permitirán llevar a cabo inversiones vinculadas a la promoción, protección y fomento del turismo sostenible. "La tasa se aprueba para que los visitantes contribuyan también a sufragar unos servicios públicos de los que también se benefician y que hasta ahora corrían únicamente a cargo de los coruñeses", precisa el gobierno local.

Todos los establecimientos afectados por la medida tendrán que abonarla a través de una plataforma digital con dos autoliquidaciones al año: una en julio para el primer semestre y otra en enero para el segundo. "Se paga en hoteles y viviendas turísticas, este año hay carencia en los cruceros", recuerdan desde el Ayuntamiento. Ni los cruceristas ni los deportistas federados que acudan a competiciones ni las personas que pernocten por motivos médicos ni los ciudadanos que se vean obligados a dormir en un hotel por tener obras en su casa tendrán que pagar. Tampoco los asistentes a congresos promovidos o respaldados por el Ayuntamiento ni los menores.

Desde la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), su presidente, Agustín Collazos, ha asegurado a la agencia Europa Press que rechazan una tasa en la ciudad, con una ocupación hotelera anual que ronda de media "el 60% según el INE". Considera que la medida "no tiene sentido", aunque afirma que el sector se está preparando para su implantación y que ha creado un grupo de trabajo para colaborar entre todos. "Nos hubiera gustado participar activamente antes", ha dicho sobre el inicio del proceso y antes de la consulta pública.

En su opinión, frente a la tasa turística, se podrían aplicar "otras opciones diferentes como en Toledo", apostilla para explicar que en ese caso hay una limitación de flujos a determinadas zonas y en determinados momentos. También considera que será una medida que afectará a la llegada "del mal llamado turismo de trabajo". "La tasa individual parece poco pero a una empresa le afecta a su economía", apunta sobre el turismo de congresos u otros eventos empresariales y que concentran, asegura, una parte importante de la actividad en la ciudad en este sector.