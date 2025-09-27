La instalación de Jaione Camborda sorprende en su estreno en el CGAC

La vasco santiaguesa Jaione Camborda sorprende con su obra en el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea a). Lo probó este viernes en Santiago el rostro de varias de las personas al ver su videoinstalación durante la presentación de la muestra titulada Percepción e incerteza, que además incluye obras de Max de Esteban y Joan Fontcuberta, exposición que tiene por comisario a Santiago Olmo, director del CGAC.

Minimalismo

«Es una pieza minimalista donde el espectador tiene un rol muy activo», dijo la cineasta Jaione Camborda (Donostia-San Sebastián, 1983), compostelana de adopción desde hace años, que logró con O Corno ser la primera directora española en ganar la Concha de Oro del festival donostiarra.

Ensayo fílmico sobre la sordoceguera, así se llama la obra de Camborda, una idea que nace al hilo de celebrarse el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas en 2025, de ahí que su creación ya pasara antes por Tabakalera, espacio cultural de la citada capital de Gipuzkoa donde fue parte de Visiones Cuánticas, una muestra de arte contemporáneo comisariada por la compostelana Mónica Bello, directora de Artes del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

A la apertura de Percepción e incerteza acudieron sus protagonistas, Olmo, el conselleiro de Cultura, José López Campos; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; y la gerente del CGAC, Marina Álvarez, entre un medio centenar de asistentes.

Max de Esteban y Joan Fontcuberta

Max de Esteban (Barcelona, 1959) abre un debate con su obra A Forest, sobre los excesos del capitalismo, y en Lamb of God aborda la genética y sus límites: y Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) alude en Gènesi.IA a la tensión entre tecnología y naturaleza.