El jefe de Oncología del CHUS, premio Ourensanía 2025

El doctor Rafael López López ha recibido el premio Ourensanía 2025, que reconoce sus méritos profesionales y su "profunda y constante vinculación" con la provincia de Ourense, según el jurado del galardón, ha informado este sábado la institución provincial. El jurado ha destacado que con este reconocimiento la provincia quiere devolverle a Rafael López (Villamartín de Valdeorras, 1959) "una pequeña parte de lo mucho que le ha entregado, siendo un orgulloso embajador de la ourensanía en el mundo de la ciencia y de la sanidad".

El presidente de la diputación, Luis Menor, felicitó a López -que se mostró "muy honrado"- por el premio y destacó "su amplia trayectoria profesional en la especialidad de Oncología". La decisión de otorgarle el galardón, que se entregará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Principal de la ciudad, fue adoptada por unanimidad del jurado, presidido por Luis Menor e integrado por Luis González Tosar, Eva Torres, José Manuel Díaz Barreiros y Maribel Outeiriño.

Rafael López López es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), director del Grupo de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) y coordinador del área de cáncer del mismo, además de profesor titular de la Facultad de Medicina de la USC.

Realiza una importante actividad investigadora, con más de 150 ensayos clínicos como investigador principal y es el responsable de la investigación traslacional en tumores sólidos, principalmente en cánceres de mama y digestivo. Actualmente trabaja en proyectos de investigación para entender y trata el proceso de metástasis y su grupo es líder en biopsia líquida en España con gran capacidad investigadora y asistencial.

Fue relator de la Estrategia de Cáncer del Ministerio de Sanidad y presidente de la Sociedad Gallega del Cáncer. Autor de más de 200 publicaciones y trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, es presidente de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASEICA).