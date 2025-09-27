Las mujeres de Ditea Teatro toman este sábado el CSC de Santa Marta

En su sede del Castiñeiriño, en las antiguas escuelas, charlan con EL CORREO GALLEGO, el elenco de mujeres que este sábado hoy toma el centro sociocultural de Santa Marta, para interpretar dentro del XXV festival Agustín Magán, As mulleres soas, parte de una triada de piezas cortas que completan otros respectivos elencos en Tránsito (con Rosa Portela, Manuel Amenedo y Luis P. Martínez) y Petición de man (con Ana Gago, Jerry Noia y Uxía Ferreiro). De pasión y su gusto interpretativo, nos hablan las actrices de As mulleres soas, y su director, Luis Martínez.

A las 19 horas, ese elenco pondrá pasión y teatro al escenario del centro sociocultural de Santa Marta, desde las 19 horas, con entrada libre, en la sexta y última jornada del festival Agustín Magán 2025.

Elenco de 'Tránsito': con Rosa Portela, Manuel Amenedo y Luis P. Martínez. / Cedida

Motivos para hacer teatro en Ditea

Empieza la tertulia Conchi Ares: «Toda mi vida quise hacer teatro, pero, en mi época, se decía que lo hacían chicas de moral distraída, y pensé: cuando pueda lo haré. Y estoy en el taller de teatro desde hace 16 años. Soy fan de Ricardo Darín y Lola Herrera».

Carmen Gregori: «Ya desde pequeña, siempre me gustó hacer teatro, y hace un año, me quisieron admitir en este grupo y no me arrepiento, al contrario. Me gusta mucho Meryl Streep», añade.

Luisa López: «Empecé en el taller de teatro de Teo porque una amiga dijo que yo valía para esto porque gesticulo mucho y... me animé a probar. El teatro engancha. Ponerme en la piel de diferentes personajes es como una reencarnación, te permite vivir muchas vidas y me parece muy divertido. Además, hay gran compañerismo con los compis...»

Ana Gago, Jerry Noia y Uxía Ferreiro, parte del elenco de Ditea Teatro / Cedida

Pasión por el teatro

Marisa Peña: «Yo empecé hace dos años como actriz aficionada en la Escuela de Teatro de Ames, y después, como siempre me gustó el teatro, me metí ahí y ahora es mi pasión, y como conozco a Luis (Martínez), él me llamó para ser parte del elenco de esta obra con Ditea. Me gustan Maribel Verdú, Nora Novas, Candela Peña, Darín...», apunta.

María Ben habla así de su flechazo escénico: «Hice teatro en Bachillerato y en la Universidad y aunque quería estudiar Arte Dramático no me dejaron mis padres, pero, hace más de un año, Luis me dio la oportunidad de ser parte de Ditea, y estoy encantada porque es el mejor grupo de teatro aficionado que existe... Mi actriz favorita es Núria Espert».

Y Luis Martínez suma humor a la charla: «Hago teatro por no tomar medicación, tengo personalidad múltiple y no hay mejor terapia que el teatro (risas). Y citando actores, me emocionó mucho una obra en Santiago con Carmelo Gómez y Silvia Abascal: Días de vino y rosas, y me encanta Josep Maria Pou», dice en una encuesta que sella Mari Carmen García: «Fago teatro desde fai 11 anos de xeito intermitente, maiormente nos obradoiros do Concello. Estar enriba do escenario é... liberdade».

Foto de familia de la Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea). / Cedida

Fegatea

La Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea), que cumple 25 años de trabajo, impulsa dicho festival compsotelano. Es una entidad que incluye a 57 agrupaciones representativas de las cuatro provincias gallegas y, a través del Circuito Galego de Teatro Amador, fomenta las vocaciones no profesionales dentro de las artes escénicas.