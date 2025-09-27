La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia

El Colegio Mayor La Estila es un elemento vivo más de Santiago desde hace siete décadas, hasta el punto de que incluso le ha dado nombre a todo un barrio de la ciudad. En todo este tiempo su actividad ha ido de la mano con la cinco veces centenaria Universidade de Santiago y ha dado acogida y contribuido a la formación de miles de estudiantes. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, ha obligado al colegio mayor a romper algunos de sus vínculos con la USC. La normativa prohíbe la segregación por sexos y obliga a todos los colegios mayores a admitir a estudiantes de ambos sexos, lo que ha llevado a la desaparición progresiva de los colegios mayores exclusivamente masculinos.

La Estila, para conservar sus principios fundacionales como colegio mayor masculino, ha tenido que renunciar a algunas conexiones que mantenía con la USC, puesto que la nueva ley no permite que los colegios mayores adscritos a la universidad pública segreguen por sexo. Para continuar con su actividad, el colegio mayor compostelano se ha constituido como fundación de interés gallego, una solución legal que le permite mantener su actividad como hasta ahora: «A nosotros nos hubiese gustado seguir como antes, pero la ley española ha prohibido que los colegios mayores no mixtos puedan adscribirse a universidades públicas como lo había estado La Estila toda la vida, y como le gustaría a muchas de esas universidades», señalan fuentes del colegio mayor a EL CORREO.

«La alternativa ha sido constituir una fundación de interés gallego», afirman. Precisamente, el DOG acaba de publicar la declaración de interés gallego de la Fundación Colegio Mayor Universitario La Estila, lo que permitirá al centro continuar con su actividad normal como colegio mayor masculino. «En el funcionamiento del colegio mayor no cambia nada, pues apenas recibíamos ayudas de la USC ni esperamos recibir de la Xunta», apuntan las fuentes consultadas, a la vez que remarcan que «lo que se ha normalizado es la seguridad jurídica, pues deja claro que esto no es un hotel o una residencia de estudiantes».

En cuanto a la declaración de fundación de interés gallego, desde el colegio mayor indican a este periódico que «estudiamos la posibilidad de pedir la adscripción a alguna universidad privada buena de España o de otro país, pero nos pareció mejor pasar a una vinculación formal con la Xunta». De esta manera, se acaba de clasificar de interés educativo la Fundación Colegio Mayor Universitario La Estila, y ha sido adscrita a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional a efectos del «ejercicio de las funciones de protectorado ejercido por el departamento de la Xunta que tenga atribuidas las competencias correspondientes a los fines fundacionales».

La fundación, según el artículo 6 de sus estatutos, tiene por objeto «favorecer el acceso a la enseñanza, facilitando residencia y alimentación a los estudiantes universitarios en un contexto en el que se promueva la formación humana, cultural y científica de las personas y proyectar su actividad al servicio de la comunidad universitaria». La resolución del Gobierno gallego indica que en el desarrollo de su función educativa, la fundación del colegio mayor se propone fomentar el sentido comunitario de la convivencia para su formación integral, la formación con espíritu de responsabilidad, especialmente a través del estudio y del logro académico profesional y la aportación de los medios para una mejor y más plena formación humana, social, ética y religiosa.

También se compromete a participar activamente en la promoción e integración social de las personas en el ámbito universitario; a fomentar el espíritu de libertad, disciplina, austeridad, amor al trabajo y servicio a la sociedad; así como a facilitar una formación académica complementaria a los estudios propios de la universidad, además de impartir otras enseñanzas de acuerdo con la legislación vigente y proporcionar a los estudiantes un alojamiento y ambiente adecuados para el pleno desarrollo de su personalidad.

El patronato inicial de la fundación está formado por Gonzalo Eduardo Cortizo Ameal como presidente, Luis Trincado Boville como vicepresidente, Gerardo Gándara Moure como vocal y Juan Vicente González Boo como secretario. Las fuentes inciden en que en la prácticas este cambio jurídico no afecta al funcionamiento del colegio mayor compostelano.

Otros colegios mayores no mixtos deberán buscar soluciones legales o reconvertirse

La nueva Ley de Universidades no afecta solo a La Estila, sino a todos los colegios mayores no mixtos adscritos a universidades públicas, los cuales deberán reconvertirse en centros para hombres y mujeres o bien buscar soluciones legales que les permitan mantener su actividad como hasta ahora.En Santiago se encuentran en esta situación el Colegio Mayor Arosa y María Inmaculada, ambas residencias de estudiantes femeninas, que deberán adaptarse a la nueva normativa.

Los colegios mayores no mixtos son objeto de sanción bajo la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) porque la ley exige que los colegios mayores públicos o adscritos a universidades públicas sean mixtos, y castiga a aquellos que mantengan la segregación por sexos. Por lo tanto, para evitar sanciones como las establecidas en el régimen disciplinario de los centros universitarios (que incluyen desde advertencias hasta expulsión), estos colegios deben adaptarse a la normativa y volverse mixtos, o bien buscar soluciones fuera del sistema universitario público que les permitan mantener su actividad sin modificaciones. En el caso de La Estila, se ha optado por la solución de la fundación, tras barajar la opción de adscribirse a alguna universidad privada de otras comunidades.