Santiago acoge en octubre un congreso internacional sobre ciberseguridad

La Cátedra de Economía de la Ciberseguridad USC–INCIBE (CECOCIB) organiza los días 22 y 23 de octubre en la Cidade da Cultura el Espacio CIBERGalicia 2025, un congreso internacional que pretende asentarse como referencia en el ámbito de la protección digital y la transferencia tecnológica.

El evento combinará una programación especializada con demostraciones en directo de startups gallegas y proveedores de servicios de ciberseguridad, así como ponencias a cargo de expertos de relevancia nacional e internacional, fomentando el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema digital gallego.

Durante dos jornadas, Espacio CIBERGalicia 2025 ofrecerá espacios de exhibición tecnológica, mesas de diálogo, dinámicas formativas y presentación de resultados académicos, integrando la excelencia universitaria con la participación activa de empresas, instituciones, profesionales y ciudadanía. Con un enfoque estratégico, colaborativo y sostenible, el congreso busca reforzar el papel de Galicia como nodo emergente en ciberseguridad, talento digital y economía del conocimiento.

Hay organizadas dos jornadas complementarias para diferentes públicos en las que habrá conferencias, demostraciones y mesas redondas. El miércoles, 22 de octubre, está centrado en el ámbito empresarial, profesional y académico. Contará con demostraciones tecnológicas de startups gallegas, espacios de networking, y sesiones orientadas al talento joven y al emprendimiento.

El jueves, la jornada está orientado a instituciones públicas, organismos universitarios, colegios profesionales y actores del ecosistema digital. Se presentarán los resultados del Observatorio de Ciberseguridad, propuestas normativas elaboradas desde Galicia, y los barómetros de percepción empresarial y ciudadana sobre ciberseguridad.

La matrícula al congreso será gratuita, pero será necesario completar el formulario de inscripción previa, ya disponible en la página web de la Cátedra. Las plazas serán limitadas y las inscripciones serán confirmadas dos semanas antes del evento, con el fin de garantizar una planificación adecuada de los espacios, los recursos y las dinámicas previstas, que requieren un conocimiento preciso del número de asistentes.

Espacio CIBERGalicia 2025 nace con la vocación de convertirse en un espacio de conexión entre universidad, empresa e instituciones públicas, apostando por una ciberseguridad que no solo atienda a los desafíos técnicos, sino también a sus implicaciones económicas, jurídicas y sociales.

Entre sus principales ejes temáticos se encuentran: la capacitación de pequeñas y medianas empresas gallegas en materia de ciberseguridad; la visibilización y fortalecimiento del emprendimiento tecnológico local o la proyección de nuevas líneas de investigación y transferencia desde la universidad.